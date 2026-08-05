Finance Business Partner, Göteborg
Meritmind Aktiebolag / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-08-05
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Är du en erfaren och affärsdriven Finance Business Partner som vill bidra i en dynamisk och föränderlig verksamhet? Här erbjuds du en roll där dina kunskaper inom finansiell analys och affärsutveckling gör skillnad.
Som Finance Business Partner hos oss ansvarar du för och driver utvecklingen av ekonomifunktionen inom vår kontraktlogistikverksamhet. Genom djupgående analyser, prognoser, rapportering, rådgivning och datadrivna insikter bidrar du till strategiska beslut och verksamhetsutveckling. Du arbetar proaktivt med analys, prognos och rapportering till våra verksamheter i Göteborg, Borås, Karlshamn och Jönköping. Du arbetar även med utveckling av KPI:er där fokusområdet är lager och logistik och hantering av stora flöden samt datamängder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Finansiell planering och analys: Ansvara för att utveckla och övervaka finansiella planer, budgetar och prognoser samt är delaktig i bokslut.
Strategisk rådgivning: Ge finansiell rådgivning till ledningen och andra nyckelintressenter för att stödja strategiska och operativa mål
Prestandaövervakning: Utveckla och övervakar KPI:er för att säkerställa att verksamheten uppnår sina mål
Kostnads- och investeringshantering: Hantera kostnader och investeringar för att optimera resursanvändningen
Rapportering och presentation: Förbereda och presentera finansiella rapporter och analyser för ledningen
Processförbättringar: Identifiera och implementera förbättringar i finansiella processer och system
Projektstyrning: Driva och delta i olika projekt i verksamheten
Affärsutveckling: Delta i att räkna på nya affärer och vara delaktig vid upphandlingar
I rollen har du ett nära samarbete med andra ekonomifunktioner, General Managers och VD för DFDS Logistics Contracts samt att du sitter med i bolagets ledningsgrupp. Tjänsten är en heltidstjänst med placeringsort i Göteborg, med resor till de olika verksamheterna i Sverige och Köpenhamn.
Du har även personalansvar för en person som du arbetsleder och coachar samt genomför initiativ som säkerställer teamets kontinuerliga kompetensutveckling för att nå uppställda mål.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande roll med stark kompetens inom finansiell analys och affärsutveckling med erfarenhet av redovisning och bokslut samt rapportering enligt IFRS. Dina kunskaper i Excel är på avancerad nivå och du har ett stort intresse för system och digitalisering. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift samt har en akademisk examen inom ekonomi. Har du dessutom erfarenhet från lager- och logistikbranschen är det mycket meriterande.
Personliga egenskaper
Du arbetar proaktivt med stort affärsfokus och motiveras av att arbeta verksamhetsnära i en utåtriktad roll. Din analytiska förmåga är framträdande och du har såväl ett operativt som strategiskt tankesätt med förståelse för stora flöden. Som person är du kommunikativ och har förmågan att förklara ekonomi på ett pedagogiskt sätt. Du är en trygg och stabil ledare som är van att leda ett team där du bidrar med din energi och ditt engagemang för att inspirera teamet
Vi erbjuder
Vår ambition är att förändra branschens riktning genom att bli både grönare och mer digitala. Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av vårt team och tillsammans med oss göra skillnad. På DFDS värdesätter vi våra medarbetare och hos oss får du vara dig själv. Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsplats för alla, erbjuda utmaningar och möjligheter till utveckling och förändring. Vi uppskattar och möjliggör kreativa idéer och engagemang, vilket vi ser som en förutsättning för DFDS framgång och för våra medarbetares utveckling.
Bli en del av vårt team och var dig själv!
Om DFDS
We operate a transport network in and around Europe with an annual revenue of DKK 30bn and 17,000 full-time employees.
We move goods in trailers by ferry, road & rail, and we offer complementary and related transport and logistics solutions.
We also move car and foot passengers on short sea and overnight ferry routes.
DFDS was founded in 1866 and headquartered and listed in Copenhagen.
Be part of DFDS and be part of the movement.Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar DFDS Logistics Contracts med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Eva Tiitso, tel 076-5112910 eller eva.tiitso@meritmind.se
. Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process och att du inte behöver skicka in ett personligt brev. Vid de flesta tillsättningar görs också en bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meritmind Aktiebolag
(org.nr 556587-8286)
Sydatlanten 6 (visa karta
)
418 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dfds Logistics Contracts Jobbnummer
10022448