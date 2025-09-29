Field Trainer - Göteborg
2025-09-29
NRG söker nu en Field Trainer för ett ledande företag inom konsumentelektronik.
Om företagetFöretaget är en global aktör inom teknikbranschen, specialiserad på utveckling, tillverkning och marknadsföring av premiumprodukter inom hemelektronik.
Om rollenSom Field Trainer representerar du företaget på den lokala marknaden. Du bygger relationer med återförsäljare och butikspersonal för att öka synligheten och kunskapen om företagets produkter. Du kommer även att arbeta som säljsupport i butik, delta vid event och visa upp produkterna i praktiken.
Vi söker dig som: Har minst två års erfarenhet inom konsumentelektronik eller tekniska konsumentprodukter (t.ex. TV, ljud, vitvaror, mobiltelefoner, datorer eller liknande)
Har arbetat i butik, showroom eller som produktutbildare inom tekniksektorn
Har ett genuint intresse för teknik och håller dig uppdaterad om de senaste trenderna inom visuell display, ljud och smarta produkter
Har erfarenhet av premiumprodukter där funktioner och prestanda är avgörande säljargument
Trivs med att tala inför publik
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Tycker om att bygga och vårda relationer
Har giltigt körkort
Personliga egenskaper Lösningsorienterad och ser möjligheter i utmaningar
Har ett starkt teknikintresse och en vilja att lära dig mer
Serviceinriktad och stresstålig
Social och utåtriktad - gillar att möta nya människor
Tar initiativ och arbetar gärna självständigt
Är driven och tycker om att arbeta
Övrig information
Vi erbjuder en spännande roll i en framgångsrik organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Tjänsten innebär främst arbete på vardagar, men kvällar, helger och resor inom Norden kan förekomma.
I detta uppdrag blir du anställd som konsult av NRG Agency men utför arbetet på uppdrag av kunden.
Tjänsten ska tillsättas snarast. Intervjuer sker löpande, så ansök redan nu. Frågor om tjänsten (ej ansökningar) kan ställas till Jennie Valentin, valentin@nrgagency.com
Om NRGNRG är en fullservicebyrå inom retail, grundad 1997, och finns idag lokalt representerade i alla fyra nordiska länder samt Benelux. Vi hjälper våra kunder att bygga sina varumärken och nå sina mål genom bemanning, rekrytering, kreativa studiotjänster och andra innovativa lösningar. Vi har byggt ett starkt team och vet vad som krävs för att lyckas i retail, både lokalt och globalt.
Vi värdesätter mångfald och olika erfarenheter i vårt team. Det är viktigt för oss att alla känner sig uppskattade och som en viktig del av helheten. Framför allt vill vi att våra medarbetare ska tycka om att komma till jobbet. Som våra grundare alltid säger:
"Man ska inte bara vissla på vägen hem från kontoret - utan också på vägen dit."
Besök vår webbplats för mer information: www.nrgagency.com Ersättning
