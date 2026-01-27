Field service manager
Brinner du för ledarskap, kundupplevelse och att utveckla både människor och processer? Trivs du i en självständig och ansvarstagande roll där du kombinerar strategi, operativ styrning och genuin servicekänsla?
Miele söker nu en Field service manager, en nyckelroll där värderingar, laganda och kundfokus står i centrum. Ansök redan idag.
Rollen, mer än bara ledarskap.
Som Field service manager hos Miele leder du vår Field Service-verksamhet och säkerställer att alla servicetekniker levererar branschens bästa kundupplevelse. Du ansvarar för att utveckla teamet, förbättra arbetssätt och driva verksamheten mot höga mål för kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.
Rollen innebär även ekonomiskt ansvar och ett tydligt kommersiellt fokus, du arbetar aktivt med uppföljning av budget, KPI:er och verksamhetsresultat. Teknikkompetensen finns internt, men din förståelse för tekniska miljöer hjälper dig att ta rätt beslut och stötta teamet.
Rollen innebär:
• Att självständigt leda, motivera och utveckla teamet.
• Ansvar för arbetsmiljö, personal och prestation.
• Uppföljning av KPI:er som kundnöjdhet, svarstider, servicekvalitet.
• Planering, uppföljning och optimering av serviceprocesser och arbetsflöden.
• Budgetansvar och kommersiell uppföljning.
• Resursplanering.
• Samarbete med Service Business Support, logistik och andra interna funktioner.
• Resor i rollen förkommer i samband med uppföljning och coachning.
Miele söker dig som:
Hos Miele är det ditt ledarskap, din förmåga att skapa laganda och din känsla för kundupplevelse som gör störst skillnad. Vi söker en trygg ledare som både kan inspirera och ställa krav, en person som skapar resultat genom människor.
Du är rätt för Miele om du:
Har ett dokumenterat ledarskap sedan tidigare.
Är en people person som skapar engagemang och trygghet.
Har god kommersiell förståelse och erfarenhet av att arbeta mot mål.
Har en naturlig känsla för kundservice.
Är lugn, lösningsorienterad och tydlig i både kommunikation och beslut
Är strukturerad, ansvarstagande och van att leda på distans.
Är nyfiken, öppen för feedback och hungrig på att utvecklas.
Har en teknisk förståelse.
Ledarerfarenhet med personalansvar.
Kommersiell erfarenhet och ekonomisk förståelse.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
God datorvana.
B-körkort.
Obehindrat belastningsregister.
Meriterande: Erfarenhet från serviceverksamhet.
Vad du får hos Miele:
Ett globalt premiumvarumärke som står för kvalitet, tillit och långsiktighet.
En stark teamkultur där man hjälper varandra och håller vad man lovar.
Stor frihet i rollen med ansvar, påverkan och möjlighet att utveckla en hel servicefunktion
En annan skillnad är att denna Field service managerroll är du kommer att tillhöra ett nordiskt managementteam, vilket skiljer rollen från övriga liknande tjänster.
Förmåner & villkor
Kollektivavtal (Svensk Handel/Unionen)
28 dagar semester + 3 extra dagar/år.
Friskvård 3 500 kr/år.
Lunchförmån.
Tjänstebil.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Miele med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Om Miele:
Miele är ett av världens mest välkända premiumvarumärken inom hushållsprodukter och professionell utrustning. Vi står för kvalitet, långsiktighet och ansvar. I Sverige består teamet av 16 egna servicetekniker och ca 65-68 servicepartners. Mieles servicefunktion är kärnan i verksamheten, varje kundmöte är en möjlighet att stärka varumärket. Ersättning
