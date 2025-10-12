Fibio söker en driven partneransvarig
2025-10-12
Om Fibio
På Fibio sätter vi alltid kunden först - tekniken kommer därefter.
Vår filosofi är enkel: nöjda kunder stannar kvar. Därför erbjuder vi en 100 % nöjd kund-garanti, vilket har gjort att vi idag har en av branschens högsta kundnöjdhetsbetyg på Trustpilot.
Nu söker vi en driven, tydlig och resultatinriktad ledare som vill ta ansvar för våra externa telemarketingpartners - en central roll i Fibios fortsatta tillväxt.
Rollen
Som ansvarig för externa telemarketingbolag får du det fulla ansvaret för Fibios viktigaste säljkanal.
Du ansvarar för försäljningsresultat, kvalitet och relationer med våra partnerbolag och säkerställer att de har rätt förutsättningar att lyckas.
Rollens mål
Syftet med rollen är att säkerställa att Fibios telemarketingkanal levererar med hög kvalitet, tydlig kontroll och starka resultat.
Det innebär att du ansvarar för att:
Försäljningsproduktionen når eller överträffar budget och mål
Kvalitet, kundupplevelse och efterlevnad håller hög standard
Alla externa säljbolag följer Fibios rutiner och säljsätt
Daglig uppföljning, analys och rapportering sker strukturerat och konsekvent
Samarbeten med partnerbolag utvecklas affärsmässigt och långsiktigt
Problem identifieras och hanteras snabbt och professionellt
Kanalen är effektiv, skalbar och lönsam över tid
Kort sagt: du driver, styr och utvecklar hela försäljningsflödet genom våra externa samarbeten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ha resultat- och budgetansvar för telemarketingkanalen
Bygga, starta och utveckla nya och befintliga partnersamarbeten
Leda, följa upp och optimera daglig försäljningsproduktion
Analysera nyckeltal, ta fram prognoser och driva förbättringsåtgärder
Säkerställa hög säljkvalitet och professionell hantering av kunder
Besöka partners regelbundet för uppföljning, coachning och relation
Fungera som huvudkontakt och affärsansvarig gentemot externa säljbolag
Du utgår från vårt kontor i Helsingborg, men rollen innebär återkommande resor till våra partners i Sverige.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
3-7 års erfarenhet inom försäljning, telemarketing eller partnerstyrning
Tidigare arbetat som teamledare, försäljningschef, driftansvarig eller key account manager
Förståelse för hur säljorganisationer fungerar operativt - gärna inom telekom, energi, försäkring eller media
Erfarenhet av att bygga relationer och driva resultat via externa aktörer
Stark analytisk och kommunikativ förmåga, med fokus på struktur, uppföljning och resultat
Erfarenhet av att arbeta med flera säljbolag parallellt är meriterande.
Vem du är
Vi söker en person som:
Är målmedveten, tydlig och handlingskraftig
Har naturlig pondus och lätt att skapa förtroende
Är strukturerad och noggrann i sin uppföljning
Trivs i ett högt tempo där resultat märks direkt
Är affärsmässig, ansvarstagande och självgående
Du är kort sagt en person som både leder, följer upp och får andra att prestera.
Vi erbjuder
Hos Fibio får du:
En nyckelroll i ett snabbväxande företag
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka
En kultur med tempo, engagemang och korta beslutsvägar
Ett team som kombinerar professionalism, energi och enkelhet
Placeringsort: Helsingborg
Omfattning: Heltid, med regelbundna resor till partners i Sverige
