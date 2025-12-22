Fastighetstekniker till Göteborg!
Vi söker en engagerad och noggrann fastighetstekniker till vår kund i Göteborg!
Personen kommer tillhöra fastighetsgruppen som består av gruppchef, tekniska förvaltare, fastighetstekniker, fastighetsskötare och lokalvårdare. Tillsammans ansvarar man för underhåll och drift av våra fastigheter som inkluderar processanläggningar, laboratorium, kontor och teknikutrymmen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förebyggande underhåll och felavhjälpning: Utföra regelbundet underhåll och reparationer av fastigheter och tekniska system, identifiera och åtgärda problem samt att arbeta med förebyggande underhåll i form av skötsel och tillsynsronder. Jobben hanteras och dokumenteras i drift- och underhållssystemet MaintMaster.
Övervakning och larmhantering: Övervaka att anläggningen fungerar optimalt och säkert via vårt styrsystem Desigo CC.
Kontakt med entreprenörer: Koordinera och övervaka arbetet som utförs av externa entreprenörer, säkerställa att de följer våra säkerhetsstandarder och kvalitetskrav samt fungera som kontaktperson mellan entreprenörer och interna avdelningar.
Samordning: Samarbeta med övriga grupper och avdelningar för att säkerställa att underhålls och reparationsarbeten utförs effektivt och utan störningar i verksamheten.
Säkerhet: Ansvara för att säkerhetsföreskrifter och rutiner följs, genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner och riskbedömningar samt vidta åtgärder för att minimera risker.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Utbildning inom fastighetsteknik
Några års arbetslivserfarenhet av drift, skötsel och underhåll av fastigheter, gärna industrifastigheter
B-körkort samt ha god körvana
Personen skall ha grundläggande datorkunskaper samt behärska det svenska språket i såväl tal som skrift.
Personen bör även ha grundläggande allmänteknisk kunskap om exempelvis VVS, kyla, värme och systematiskt brandskyddsarbete. Det är mycket meriterande om personen har erfarenhet av att arbeta i styrsystem.
Som person behöver man ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och kan ta egna initiativ. Man ska ha bra samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter. Man ska vara lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt.
Du erbjudsUppdragsperioden är from den 2 mars 2026 till och med den 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning i några månader. Arbetet utförs under måndag-fredag 07.00-15.30. Startdatum kan diskuteras om du kan vara tillgänglig innan 2 mars.
Möjlighet till viss sommarsemester kan diskuteras.
