Fastighetstekniker till fastighetsenheten
2025-09-22
Är du intresserad av att vara Nacka kommuns ansikte utåt och ser till att våra hyresgäster är nöjda och får god service? Sök då tjänsten hos oss som fastighetstekniker!
Ditt uppdrag
Som fastighetstekniker ansvarar du tillsammans med dina kollegor för drift, skötsel och underhåll av kommunens fastigheter inklusive dess tekniska system och installationer.
Du ser till att fastigheterna har fungerande värme och ventilation, du utför felsökning och reparationer, byter exempelvis kranar, lås och åtgärdar akuta stopp i avloppssystem. Förutom felavhjälpande och akut underhåll innebär arbetet även att utföra proaktiva åtgärder och minimera risken för större ingrepp i framtiden samt föreslå förbättringar som ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Arbetet är både fritt och varierat men ställer samtidigt krav på flexibilitet då akuta ärenden kan dyka upp.
Är det här du?
Vi tror att du har en gedigen kompetens av tidigare arbete som fastighetstekniker eller motsvarande och är serviceinriktad, en lagspelare och en god problemlösare. Har du utöver kompetens inom värme- och ventilation även erfarenhet inom exempelvis el, styr- och reglerteknik samt driftoptimering är detta meriterande. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och social kompetens samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Din erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av arbete som fastighetstekniker eller motsvarande
• Felavhjälpande underhåll inklusive värme- och ventilationssystem
• Erfarenhet av arbete med el samt styr- och reglerteknik samt driftoptimering är meriterande
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Bergsman, gruppchef, på karin.bergsman@nacka.se
eller 070-431 90 16.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
