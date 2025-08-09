Fastighetstekniker till Dalarna
KlaraBo Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Borlänge Visa alla fastighetsskötarjobb i Borlänge
2025-08-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KlaraBo Sverige AB i Borlänge
, Tranås
, Västervik
, Gotland
, Nybro
eller i hela Sverige
KlaraBo söker Fastighetstekniker till Dalarna
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare som tillsammans med 74 medarbetare förvaltar ca 7400 lägenheter i hela landet. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
Vi söker nu en engagerad Fastighetstekniker som kommer att cirkulera i vårt fastighetsbestånd i Dalarna. Våra fastigheter ligger i Borlänge, Falun, Smedjebacken samt Grängesberg.
Vad innebär arbetet?
Arbetsuppgifterna omfattar kundkontakt, löpande fastighetsskötsel, reparationer och service. I arbetet ingår även vissa administrativa arbetsuppgifter. Helt enkelt allt som behövs för att vårda våra fastigheter, områden och hyresgäster på bästa sätt.
Vem är du?
Erfarenhet av liknande jobb är ett krav. Du gillar tekniska arbetsuppgifter varvat med klassisk fastighetsskötsel, och har gymnasieutbildning inom relevant område. Det är meriterande om du har erfarenhet av VVS, El eller arbetat som snickare samt vana av att hantera fordon och maskiner.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav. Våra arbetsflöden är digitaliserade så god datorvana är en förutsättning.
Du som person är du tekniskt lagd och en problemlösare med hög arbetsmoral och ansvarskänsla. Eftersom arbetet innebär mycket kontakt med både hyresgäster och leverantörer behöver du ha god social kompetens och vara serviceinriktad. Du kommer täcka ett större geografiskt område och därför behöver du vara duktig på att planera din tid och kunna jobba självständigt.Publiceringsdatum2025-08-09Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (provanställning 6 månader). Man rapporterar till vår Områdeschef i Borlänge, och ingår i ett glatt team med 4 kollegor!
Läs mer om företaget på www.klarabo.se
Låter det intressant? Skicka din ansökan till malin.soderlund@klarabo.se
senast den 31 augusti.
Urval sker löpande, så skicka din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: malin.soderlund@klarabo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetstekniker Dalarna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KlaraBo Sverige AB
(org.nr 559029-2727) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KlaraBo Öraberget AB Jobbnummer
9451468