Fastighetstekniker IT och säkerhet
Karlstads Bostads AB / Fastighetsskötarjobb / Karlstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlstad
2026-01-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads Bostads AB i Karlstad
Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
KBAB söker en fastighetstekniker till enhet för Tekniskt stöd.
Är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad med erfarenhet av att arbeta inom tele/data, passagesystem och inbrottslarm kan detta vara tjänsten för dig!
I ditt uppdrag kommer du att ha en drivande roll som fastighetstekniker med tele- och datakompetens inom enheten Tekniskt stöd. Ditt huvuduppdrag kommer vara att felsöka och åtgärda fel inom befintligt fastighetsbestånd men du kommer även delta i underhållsprojekt inom IT- och säkerhetssystem. Du arbetar nära och samarbetar med tekniska förvaltare, projektledare, tekniska specialister, områdeschefer, bovärdar och entreprenörer för att genomdriva underhållsarbete och stötta dem i underhållsplanering. I rollen ingår även omvärldsbevakning inom tele-/dataanläggningar för att kontinuerligt kunna utveckla KBAB:s arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
- Genomföra nätverksinstallationer, montering och mätning/felsökning.
- Arbete med tele/dataanläggningar såsom ex felsökning i passagesystem.
- Programmering, installation och underhåll av elektroniska passagesystem, lås, dörrautomatik, mätinsamlingssytem, inbrottslarm, kameraanläggning.
- Vara anläggningsskötare för larm inklusive brandlarm.
- Tekniskt stöd åt medarbetare och hyresgäster inom teknikområdet.
- Årliga kontroller och ronderingar.
- Dokumentera och uppdatera anläggningsdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mycket god erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom fastighetsbranschen. Vi ser att du har erfarenhet som tekniker inom tele/data samt har goda kunskaper inom nätverksinstallationer och säkerhetsanläggningar. Du är en problemlösare som har god erfarenhet vad gäller felsökning i passagesystem, lås, dörrautomation, inbrottslarm och kameraanläggningar.
Du har en gymnasieutbildning inom el/tele/data eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetet kräver att du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt att du har stor vana av digitala arbetssätt. B-körkort är ett krav.
För att passa i rollen som tekniker inom it och säkerhet är du ansvarstagande, flexibel och självgående. Du behöver ha ett systematiskt arbetssätt och arbeta strukturerat med att kvalitetssäkra ditt arbete samt utveckla effektiva rutiner. Du kan prioritera och kan värdera olika arbetsuppgifter utifrån vad som är viktigast för bolaget. Då du kommer att ha många kontaktytor tror vi att du är förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med såväl kollegor som samarbetspartners. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Bostads AB
(org.nr 556041-7916) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Gomez Wassberg 0545407515 Jobbnummer
9701797