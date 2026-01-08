Fastighetstekniker inom distribution
Stockholm Exergi AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Exergi AB i Stockholm
, Sollentuna
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.Vad kan vi erbjuda dig?
Som fastighetstekniker inom distributionsnätet blir du en nyckelperson för att säkerställa att våra anläggningar fungerar optimalt - ekonomiskt, miljömässigt och med högsta säkerhet. Du arbetar främst i tunnelmiljö och ser till att allt är i toppskick för en trygg och effektiv drift.
I rollen ansvarar du för att våra tekniska miljöer är väl underhållna och tillgängliga. Det innebär att du utför ronderingar och funktionskontroller, ser till att städning och materialpåfyllning sker, och hanterar spolning av dränering samt hårda ytor. Du smörjer luckor, rensar sly och löv för att säkerställa åtkomst, och tar hand om sanitär avfallshantering och hygienlösningar. Dessutom installerar du droppskydd och isolering där det behövs samt utför andra underhållsåtgärder. En viktig del av ditt arbete är att rapportera avvikelser och bidra till att vi hela tiden förbättrar våra rutiner.
Rollen är en tillsvidareanställning med placering i Hammarbyverket.
Särskilda krav
För att kunna arbeta i denna roll krävs en godkänd säkerhetsprövning. Du behöver också vara beredd att vaccinera dig för att få tillträde till vissa områden som är kopplade till avloppsrör.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag strukturerad, resultatorienterad och engagerad. Jag förväntar mig att vi tillsammans samarbetar för att nå uppsatta mål, och att du som medarbetare bidrar med engagemang, ansvarstagande och ett lösningsorienterat arbetssätt. I min roll kommer jag att utmana och stötta dig i din utveckling, med fokus på både individuella och gemensamma framsteg. Vi strävar efter en arbetsmiljö där vi visar respekt för varandra, delar kunskap och där trivsel och resultat går hand i hand.
Helene Valtin, Chef drift & planering
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Integritet. Dina värderingar är din kompass. Du står fast vid dem, särskilt när det verkligen gäller. Etik och moral är ledstjärnor i ditt arbete, och du är inte rädd för att fatta beslut som speglar detta.
• Personlig mognad. Du är en person som står stadigt, oavsett vad som händer. Med en tydlig självinsikt och förmågan att hålla rätt balans mellan det personliga och professionella, navigerar du genom alla typer av relationer med skicklighet och anpassningsförmåga.
• Samarbetsförmåga. Du arbetar smidigt med andra och har lätt för att bygga relationer. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående. Att ta ansvar är en självklarhet för dig. Du strukturerar och driver ditt arbete framåt, med fokus på att nå uppsatta mål.
Krav
• Gymnasial utbildning, med för rollen relevant inriktning
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap
• B-körkort
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2026. (Urval och intervjuer sker löpande).
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095), https://www.stockholmexergi.se/ Kontakt
Chef Drift och Planering
Helene Valtin helene.valtin@stockholmexergi.se Jobbnummer
9672996