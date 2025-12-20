Fastighetstekniker
2025-12-20
Välkommen till Simrishamns kommun, som ligger i hjärtat av Österlen, känt för sitt rika kulturliv och sin vackra natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Simrishamns kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Simrishamn, tar hand om kommunens byggnader, mark och hamnar, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar stadens trafik, bygger gator, broar och gång- och cykelbanor, tar hand om parker och grönområden, bidrar till så att vi har en god stadsmiljö, levererar vatten- och avloppstjänster, städar lokaler, lagar mat, skottar snö och sopar gator och mycket, mycket mer!
Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsenhet söker nu dig som vill vara med att underhålla, sköta och driva våra byggnader och dess installationer. Du kommer att få arbeta med VS- och ventilationssystem, brand-/larm- och passersystem. Även enklare eljobb kan förekomma.
Då en byggnad aldrig sover och en del lokaler används utanför ordinarie arbetstider så innebär tjänsten beredskap var 4:e vecka. Du kommer vidare att bli delaktig i enhetens projekt inom energieffektivisering och olika verksamheters lokalanpassningar.
Du kommer i arbetet ha nära kontakt med olika verksamhetsföreträdare och entreprenörer, likväl som med vår egen personal. Till din hjälp finns kollegor, med mångårig kunskap, såväl som handverktyg och IT-system.Kvalifikationer
ÖVRIGT
För att möta morgondagens utmaningar eftersträvar Simrishamns kommun mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund.
I samband med rekryteringen undanbedes bestämt kontakt från annons-
/rekryteringsföretag.
Löpande urval tillämpas och vi förbehåller oss rätten att avsluta rekryteringen när vi funnit rätt kandidat, välkommen med din ansökan redan idag!
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
