Fastighetstekniker
ISS Facility Services AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-11-06
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har inlett ett nytt spännande samarbete med ett globalt Coca-Cola Europacific Partners! Vi söker nu en fastighetstekniker med intresse för teknik och service!
Som fastighetstekniker har du en viktig roll i den dagliga driften och skötseln av vår kunds fastigheter. Du ingår i ett team som hjälps åt att täcka för varandra vilket innebär att arbetsuppgifter inom t.ex. utemiljö och kontors- och arbetsplatsservice kan förekomma.
Arbetsuppgifter:
• Tillsyn, rondering, skötsel och felavhjälpande reparationer i tekniska installationer i kundens fastigheter
• Vecko-, månads-, och kvartalskontroller
• Identifiera brister och ta fram förslag på förebyggande åtgärder och underhåll
• Kontakt med kunder, sido- respektive underleverantörer
Du har din placering på kundens site i Jordbro. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med en inledande provanställning på sex månader.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning och några års erfarenhet av drift, skötsel och underhåll av fastigheter. Du är en lagspelare som också trivs med att fatta beslut självständigt. Vi ser även att du är kommunikativ och lösningsorienterad, att du är tekniskt lagd och har god IT-vana i framför allt Office-paketet, fastighets- och ärendehanteringssystem.
Anläggningsskötare brandlarm/sprinkler är meriterande.
Du förstår och talar svenska på en grundläggande nivå. Meriterande är kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
ISS är mer än bara ett jobb. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra ca 6500 medarbetare i Sverige. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte Connecting people and places to make the world work better. Vi vill att medarbetare kontinuerligt ska utvecklas i sin roll och skapar utrymme för det, bland annat genom utbildningar. Vår storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda chanser att utvecklas både i Sverige och internationellt.
Vi sätter stort värde på mångfald och inkludering. Hos ISS är alla lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva och gör ISS till en mer attraktiv arbetsplats.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagning. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi även genomföra en bakgrundskontroll och utföra alkohol- och drogtester.
