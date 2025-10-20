Fastighetstekniker
If Friskis & Svettis Örebro / Fastighetsskötarjobb / Örebro Visa alla fastighetsskötarjobb i Örebro
2025-10-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos If Friskis & Svettis Örebro i Örebro
Friskis&Svettis Örebro är en i en idéburen ideell organisation med över 40 års erfarenhet av träning. I F&S Örebro är vi nästan 25 000 medlemmar och nästan 400 ideella funktionärer. Vi har idag fem stora träningsanläggningar att sköta och fylla med rörelseglädje.
Vi vill att alla ska le när de tänker på träning och vi arbetar med hög kvalitet inom föreningens alla områden. Hos oss värderas mänskliga möten lika högt som själva träningen.
Har du en passion för att jobba med och bland människor samt ett lösningsorienterat förhållningssätt? Är du en fixare med högt engagemang och positiv inställning? Är du en initiativtagare som gärna arbetar enskilt men även i team för att hitta bättre lösningar framåt? Är du en sann ambassadör för våra värderingar på Friskis&Svettis? Om svaret är ja, kan det här vara en perfekt roll för dig!
Som fastighetstekniker ansvarar du för att vi håller hög kvalitet, säkerhet och funktion på Friskis samtliga anläggningar och dess utrustning. Tillsyn och underhåll av lokaler och vissa fastighetstekniska system som till exempel larm, musik- och högtalarsystem ingår i ditt jobb. Det ingår även ansvar för att ta fram rutiner och instruktioner inom ditt område.
Du arbetar nära ytterligare en fastighetstekniker samt övrig personal i föreningen, på kansliet och i receptionerna. Styrkan ligger i att man arbetar tillsammans och hjälps åt över gränserna i sina uppgifter.
Tjänstens innehåll:
Proaktivt samt reaktivt arbete och ronderingar för redan välskötta anläggningar.
Mindre renoveringar på anläggningarna - målning, golvläggning, reparationer mm.
Hantera felanmälningar och självständigt utföra reparationer och underhåll
Följa upp att beställda arbeten utförts enligt plan
Förebyggande och felavhjälpande underhåll
Kontakt med hyresvärdar samt entreprenörer
Bidra till underhållsplanering
Sortering och bortforsling av grovsopor
Underhålla våra fastighetstekniska system; larm, musik-och högtalarsystem med mera.
Så vem är du?
Du är prestigelös, initiativtagande och drivs av att lära dig nya saker som genererar bättre arbetssätt imorgon. Du har en hög egen drivkraft, gillar eget ansvar, är duktig på att strukturera och prioritera samt är trygg i att ta beslut inom ditt område.
Du är social och uppskattar att arbeta med människor omkring dig.
Din profil: Utbildning och/eller erfarenhet inom relevanta arbetsområden.
Meriterande är; kunskap inom VVS/målning/snickeri/el/ljudanläggning.
Körkort B är ett krav. Bekväm med att köra med släp då det är vanligt förekommande.
Tjänstens placering
Du arbetar i Örebro med skötseln av våra, idag, fem anläggningar. Du har ett härligt gäng kollegor omkring dig på kansliet och i våra receptioner. Du svarar till verksamhetschef och kommer att tillhöra kansligruppen.
Kontoret finns på Friskis&Svettis City.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att vi hittar rätt profil och person för arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetstider och omfattning
Tjänstens omfattning är 100 % men går att diskuteras. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Arbetstiden är i regel måndag-fredag dagtid men kan periodvis ändras utifrån verksamhetens behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ersättning
Månadslön, ange löneanspråk. Vi är anslutna till Arbetsgivaralliansen.
Ansökningarna behandlas löpande och sista ansökningsdag är den 10 november 2025
Endast ansökan via e-post. Personligt brev och CV skickas till: rekrytering@orebro.friskissvettis.se
. Frågor angående tjänsten besvaras av verksamhetschef Lina Frejd Bark tel: 019-205791 eller fastighetstekniker Pär Beme 019-205799, fastighet@orebro.friskissvettis.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: rekrytering@orebro.friskissvettis.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare If Friskis & Svettis Örebro
, https://www.friskis.com/sv-se/orebro
Fredsgatan 25 (visa karta
)
703 62 ÖREBRO Arbetsplats
Friskis & Svettis i Örebro Kontakt
Verksamhetschef
Lina Frejd Bark lina@orebro.friskissvettis.se 019-205791 Jobbnummer
9565172