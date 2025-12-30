Fastighetstekniker - Älvdalen
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
, Falun
, Borlänge
, Ljusdal
, Söderhamn
Fortifikationsverket söker en fastighetstekniker till Älvdalen! Har du en bakgrund från verkstadsarbete, vägunderhåll och/eller yttre fastighetsskötsel? Vill du ha en viktig utmaning och jobba i en verksamhet med försvarsfastigheter och bidra till Sveriges säkerhet? Som fastighetstekniker får du ett flexibelt och tekniskt praktiskt arbete där du verkligen får känna att du bidrar och gör skillnad. Välkommen att söka!
Vi stärker Sveriges försvar och säkerhet som nära och aktiv partner till Försvarsmakten och övriga totalförsvaret. Vår strävan är att trygga vår frihet, framtid och en säkrare värld.
Din vardag som fastighetstekniker - arbete i en samhällsviktig verksamhet
Vi är 15 personer som arbetar i driftgrupp yttre nordväst i Dalarna varav 10 med placering i Älvdalen. Här arbetar vi i rollerna drifttekniker och fastighetstekniker samt driftchef och driftgruppledare och vi ansvarar för drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd i Trängslet. Nu söker vi en ersättare för en av våra fastighetstekniker!
I tjänsten ingår att arbeta med väg, mark och parkarbete vilket främst innebär arbete med att underhålla vägar och planer året runt, samt även grönytor under barmarkssäsong. I rollen ingår även arbete med reparation och service av maskiner och redskap som ingår i vår maskinpark.
Vi har många besökare inom vårt fastighetsbestånd varför det är viktigt att du trivs med kund- och leverantörskontakter samt både trivs och motiveras av att reparera och hjälpa till. Beredskapstjänstgöring kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst slutförd gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning. Det är krav på att du förutom vanligt körkort, klass B även har klass C-körkort. Har du dessutom CE-körkort och en yrkesutbildning som hjul- och grävlastarchaufför så är det meriterande. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt är svensk medborgare.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av verkstadsarbete där du arbetat med reparation och service av entreprenadmaskiner och lastbilar. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av arbete med grönytor, är svetskunnig och har datavana. Erfarenhet av arbete inom säkerhetsklassad miljö ser vi också som meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och säkerhetsmedveten. Du tilltalas av att arbeta i ett serviceyrke som ställer krav på att både kunna vara självständig och att samarbeta väl och du förstår vikten av att skapa goda kundrelationer. Det är också viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad och kan göra rätt prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Avslutningsvis söker vi dig som delar med dig av dina kunskaper, vill vidareutvecklas i yrket och vill bli en del av vårt gäng!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 18 januari 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Eriksson 010-444 56 65 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön månadslön, eventuellt beredskapstillägg. Så ansöker du
