Fastighetsskötare till restaurang- och eventverksamhet
Estej AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
Vi söker en händig och självgående fastighetsskötare till vår restaurang- och eventverksamhet i centrala Karlskrona samt till Kastellet på Aspö.
Vi driver Foxen, Pinchos, Game Room och Kastellets krog. Verksamheten har högt tempo, många gäster och stora lokaler - därför behöver vi en person som ser till att allt fungerar, är helt och känns professionellt.Publiceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
Du ansvarar för löpande underhåll och skötsel av våra lokaler. Det handlar om praktiskt arbete - laga, justera, byta, förbättra och förebygga.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Laga möbler, dörrhandtag, gångjärn och inredning
Åtgärda enklare problem med toaletter och VVS (ej behörighetskrävande arbete)
Byta belysning och enklare elinstallationer (inom tillåtet område)
Ta emot och organisera leveranser
Hålla ordning i förråd och lager
Genomföra regelbundna genomgångar av lokalerna
Samordna externa hantverkare vid behov
Säsongsförberedelser och enklare underhåll på Kastellet
Tjänsten är praktisk och varierande. Ingen dag är den andra lik.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är tekniskt lagd och händig
Har erfarenhet av praktiskt underhållsarbete
Är självgående och ser vad som behöver göras
Är ordningsam och strukturerad
Tar ansvar och är lösningsorienterad
Har yrkesstolthet
Erfarenhet från fastighetsskötsel, bygg, service eller liknande är meriterande.
Anställningsform
Tjänsten är 75-100 % enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas.
Vi erbjuder
En självständig roll med stort ansvar
En stabil verksamhet med hög aktivitet
En varierad arbetsmiljö
Möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och berätta kort om din erfarenhet och varför du söker tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: tobbe@estej.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Estej AB
(org.nr 556771-2152)
371 13 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
