Fastighetsskötare till restaurang- och eventverksamhet

Estej AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona
2026-02-22


Vi söker en händig och självgående fastighetsskötare till vår restaurang- och eventverksamhet i centrala Karlskrona samt till Kastellet på Aspö.
Vi driver Foxen, Pinchos, Game Room och Kastellets krog. Verksamheten har högt tempo, många gäster och stora lokaler - därför behöver vi en person som ser till att allt fungerar, är helt och känns professionellt.

Om tjänsten
Du ansvarar för löpande underhåll och skötsel av våra lokaler. Det handlar om praktiskt arbete - laga, justera, byta, förbättra och förebygga.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Laga möbler, dörrhandtag, gångjärn och inredning

Åtgärda enklare problem med toaletter och VVS (ej behörighetskrävande arbete)

Byta belysning och enklare elinstallationer (inom tillåtet område)

Ta emot och organisera leveranser

Hålla ordning i förråd och lager

Genomföra regelbundna genomgångar av lokalerna

Samordna externa hantverkare vid behov

Säsongsförberedelser och enklare underhåll på Kastellet

Tjänsten är praktisk och varierande. Ingen dag är den andra lik.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är tekniskt lagd och händig

Har erfarenhet av praktiskt underhållsarbete

Är självgående och ser vad som behöver göras

Är ordningsam och strukturerad

Tar ansvar och är lösningsorienterad

Har yrkesstolthet

Erfarenhet från fastighetsskötsel, bygg, service eller liknande är meriterande.
Anställningsform
Tjänsten är 75-100 % enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas.
Vi erbjuder
En självständig roll med stort ansvar

En stabil verksamhet med hög aktivitet

En varierad arbetsmiljö

Möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och berätta kort om din erfarenhet och varför du söker tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: tobbe@estej.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Estej AB (org.nr 556771-2152)
Ronnebygatan 38 (visa karta)
371 13  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
The Fox and Anchor

Jobbnummer
9756323

