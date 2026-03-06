Fastighetsskötare sökes till Linköping
Man måste Må AB / Fastighetsskötarjobb / Linköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Linköping
2026-03-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Man måste Må AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Avioto expanderar och söker fastighetsskötare för yttre tjänst.
Arbetet består av professionellt trädgårdsarbete med skötsel av trädgårdar hos bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara trimning, ogräsrensning, häckklippning och renhållning.
Du som söker är en positiv och flexibel person som tycker om att arbeta såväl i lag som på egen hand. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer till kunder och medarbetare. Du är praktiskt lagd, har god fysik, är noggrann och har en god känsla för kvalitet. Du har inga problem med att hugga i lite extra vid arbetstoppar.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Växt kunskaper och tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete är ett krav.
Körkort klass B är ett minimikrav.
Placering: Linköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: Jobb@avioto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetskötare Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Man måste Må AB
(org.nr 559130-2244)
Garnisonvägen 20 (visa karta
)
587 50 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avioto Consulting Kontakt
Siri Bjurström Siri.bjurstrom@mstma.se Jobbnummer
9781373