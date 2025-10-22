Fastighetsskötare sökes
Junglia AB / Fastighetsskötarjobb / Ljusdal Visa alla fastighetsskötarjobb i Ljusdal
2025-10-22
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Ljusdal
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd och gillar varierande arbetsuppgifter? Vi söker en fastighetsskötare till en av våra kunder där du blir en viktig del i att hålla byggnader och gemensamma ytor i gott skick.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Utföra dagligt underhåll och tillsyn av fastigheter
Reparationer och serviceuppdrag
Säkerställa att byggnader och miljöer alltid är trygga och välskötta
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och ett positivt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsskötsel och tekniskt arbete
Erfarenhet inom fastighetsskötsel eller tekniskt arbete är meriterande, men det viktigaste är att du är praktiskt lagd, noggrann och vill ta ansvar för fastigheternas skick.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Fastighetsskötare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
827 31 LJUSDAL Jobbnummer
9569939