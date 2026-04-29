Fastighetsskötare Salem (sommarvikariat)
Heimstaden Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Salem Visa alla fastighetsskötarjobb i Salem
2026-04-29
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heimstaden Sweden AB i Salem
, Stockholm
, Täby
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som investerar i bostadssegmentet och äger över 160,000 lägenheter i nio länder, med ett marknadsvärde omkring 330 miljarder kronor. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med målet att skapa högsta möjliga avkastning genom att kombinera affärsmässighet med långsiktighet, hållbarhet och samhällsansvar. En viktig del av detta är att vara en attraktiv arbetsplats där människor kan utvecklas och ta ansvar.
Sverige är vår största marknad, där vi äger och förvaltar cirka 46,000 lägenheter fördelade över fem regioner. Vår kultur präglas av tempo, tydlighet och en vilja att ständigt bli bättre. Vi värdesätter kompetens framför titlar och arbetar lösningsorienterat och nära verksamheten.
Är du nyfiken på eller har erfarenhet av rollen som Fastighetsskötare och lockas av att arbeta självständigt på ett branschledande fastighetsföretag där du har mycket frihet under ansvar? Heimstaden söker nu en sommarvikarie till vårt team i Salem och hoppas att du är en av dem vi söker!
Vår vision är att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden - Friendly Homes.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som Fastighetsskötare ansvarar du för en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. I rollen åtgärdar du felanmälningar från hyresgäster och arbetsdagarna är varierande med olika typer av uppdrag. Allt från att byta ett lås, åtgärda vvs-ärenden, göra enklare reparationer, smörja en krånglade entréport till att byta en trasig glödlampa i trapphuset. Dina viktigaste arbetsuppgifter är således att stötta våra ordinarie Fastighetsskötare i samband med semesterperioden och bidra med en god service till våra hyresgäster.
Regelbunden översyn av fastigheterna, så kallad rondering, är en annan viktig del i arbetet och du åtgärdar sådant som upptäcks och säkerställer att kraven på brandsäkerhet uppfylls. Till din hjälp har du kollegor i teamet där ni tillsammans hjälps åt.Kvalifikationer
Relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom något praktiskt yrke
Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som Fastighetsskötare, Fastighetstekniker, eller reparatör eller tidigare har haft sommarvikariat inom området
Om du läser en KY-utbildning med inriktning fastighetsskötsel ser vi det som meriterande
God datorvana och att arbeta med digitala verktyg
God svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språkkunskaper är starkt meriterande, då våra hyresgäster kommer från alla världens hörn)
B-körkort
Vem är du?
Vi ser att du som söker sommarjobb hos oss har fyllt 18 år och är självständig och ansvarstagande. Du tar initiativ och är praktiskt lagd. Du har dagligen nära kontakt med våra hyresgäster vilket innebär att du behöver kunna bemöta människor i olika situationer. Rollen innebär varierade arbetsuppgifter och passar dig som är flexibel och lösningsorienterad. Du gillar att ingen dag är den andra lik. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vikariatet sträcker sig från juni till augusti och är på heltid. Du ska därför kunna arbeta större delar av sommaren.
Varför ska du välja Heimstaden
Hos oss får du arbeta nära besluten och bidra till utvecklingen av en av Nordens största fastighetsportföljer. Du får stort ansvar, möjlighet att växa snabbt och chansen att lära dig fastighetsbranschen på djupet. Rollen ger en unik möjlighet att se hela värdeskapandekedjan i praktiken - från analys och investeringskalkyler till genomförande och uppföljning i förvaltningen.
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill lära dig hur fastigheter värderas, utvecklas och förvaltas i verkligheten. För rätt person är rollen en perfekt språngbräda mot framtida karriärer inom investeringar, affärsutveckling, transaktion, värdering, controlling eller kvalificerad förvaltning - både hos oss och i fastighetsbranschen i stort.
Vår rekryteringsprocess
Du söker tjänsten genom att skicka in din ansökan via länken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post av GDPR-skäl.
Vi använder tester i rekryteringsprocessen för att ge alla sökande samma möjlighet att visa sin potential och för att fokusera på kompetens, attityd och förutsättningar. Som en del av processen genomför vi även en bakgrundskontroll via vår samarbetspartner 2Secure (www.2secure.se).
Våra medarbetare är avgörande för vår framgång och vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats där mångfald ses som en styrka. Läs gärna mer om hur det är att jobba hos oss här: Jobba hos oss
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut den 10 april 2026.
Frågor? Kontakta rekryterande chef Jakob Engardt på jakob.engardt@heimstaden.com
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heimstaden Sweden AB
(org.nr 556615-4497)
Bergsvägen 45 (visa karta
)
144 31 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9882808