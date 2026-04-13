Fastighetsskötare
2026-04-13
CBRE GWS är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit GWS arbetar ca 250 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
I denna roll kommer du att arbeta som fastighetsskötare i en unik och utmanande miljö
• Felavhjälpande underhåll och reparationer
• Rondering och tillsyn av fastigheten
• Kontakt med hyresgäster och personal
• Kontakt med leverantörer
• Självständigt kunna felsöka tekniska installationer och utrustning.
• Utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutiner.
Vem är du?
Du har:
Intresse för teknik
Någon form av teknisk bakgrund
Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
Hög socialkompetens
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad, att du ser till kundens bästa och du är bra på att hantera olika typer av människor och olika typer av situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Det är också en fördel om du är noggrann i ditt arbete och gillar att arbeta metodiskt. Vi ser gärna att du är en teknisk intresserad person som gillar att använda tekniska lösningar i ditt arbete.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning. Aktuell start för tjänsten är 1/8. Tjänsten är stationerad på kundens anläggning. Känns denna roll intressant, ansöka redan idag!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Så ansöker du
