2026-02-06
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Ljungaskog tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, missbruk och självskadeproblem. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för flickor med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Till SiS ungdomshem Ljungaskog söker vi nu en Fastighetsskötare på heltid för en tillsvidareanställning.
Arbetsuppgifterna som fastighetsskötare hos oss består av vaktmästarliknande uppgifter, exempelvis intern transport, snickerijobb och löpande underhåll av inventarier. Du kommer även att ansvara för brandutbildning på institutionen.
Du är en av institutionens kontaktpersoner gentemot externa aktörer i fastighetsfrågor. Du kommer även att hjälpa till att ta emot leveranser.
Som person är du serviceinriktad och samarbetsvillig.
I det dagliga arbetet kommer du komma i kontakt med ungdomar vilket ställer krav på dig som vuxen förebild och varför personlig lämplighet ses som viktigt i tjänstetillsättningen. Du ska vara flexibel, kunna ändra din planering och prioritera mer akut uppkomna behov.
Andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Kvalifikationer
Våra krav:
• Utbildning inom området fastighetsskötsel eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du ska kunna hantera verktyg och vara praktiskt lagd.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och kommunikation.
• Du ska vara självgående, och uppsökande, dvs vara serviceinriktad.
• Du ska förstå innebörden av sekretess och säkerhet.
• Körkort B och tillgång till bil
Meriterande:
• Utbildning inom området fastighetsskötsel
• Erfarenhet av drift och underhåll
• Erfarenhet av arbete med ungdomar
• Erfarenhet av arbete i låst institutionsmiljö
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 25 februari.
Fackliga företrädare:
OFR/S: Cecilia Hyberg, 0104537273, Cecilia.Hyberg@stat-inst.se
SEKO: Rita Nilsson, Rita.Nilsson@stat-inst.se
SACO S: Henrik Isgren, 0104534023, Henrik.Isgren@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
