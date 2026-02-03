Fastighetsskötare
Storfors kommun / Fastighetsskötarjobb / Storfors Visa alla fastighetsskötarjobb i Storfors
2026-02-03
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storfors kommun i Storfors
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.
Beskrivning
Storfors kommun arbetar för att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för våra invånare.
Som fastighetsskötare blir du en viktig del i vårt arbete med att sköta och utveckla kommunens fastigheter - allt från skolor och förskolor till boenden, idrottsanläggningar och kontorslokaler.Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss får du ett varierat och självständigt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter och utemiljöer
- Enklare reparationer, underhåll och felavhjälpning
- Daglig rondering och kontroller av fastigheter
- Hantering av felanmälningar och kontakt med brukare och verksamheter
- Skötsel av grönytor, snöröjning och halkbekämpning vid behov
- Samarbete med tekniker, entreprenörer och interna verksamheter
- Bidra till trygghet, service och ett gott bemötande i kontakten med kommuninvånarePubliceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver en utbildningsnivå motsvarande gymnasium med lämplig inriktning, t ex fastighetsskötarutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom fastighetsskötsel, kunskap inom VVS, el, ventilation eller styr- och reglerteknik, datorvana, teknisk kunnande.
För tjänsten krävs att man har körkort B.
Erfarenhet av körning med grönytemaskin/fastighetsmaskin och/eller körkort för bil med tungt släp BE är meriterande. Meriterande är även om du har förarbevis på hjullastare.
Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person behöver du vara noggrann, kvalitetsmedveten, ansvarstagande, självständig och serviceinriktad. Du är flexibel och har en god samarbetsförmåga och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är en person som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet vartefter behov uppstår. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Då arbete kommer att ske till viss del inom skolverksamheten behöver du enligt lag lämna in ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Beställ ditt utdrag på polisens https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Storfors kommun arbetar för en jämn könsfördelning och därför ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten.
I Storfors arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat tillgång till gym och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och du får stöd av kollegor och chef för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med dig som sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt via länken i denna annons.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors kommun
(org.nr 212000-1785) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunövergripande, Samhällsbyggnad och Service Kontakt
Jukka Mäenpää, Samhällsbyggnadschef 0550-65163 Jobbnummer
9720569