Fastighetsskötare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Göteborg
, Alingsås
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Nu söker vi fastighetsskötare till Göteborg - är du vår nya kollega?
Marknadsområde Väst har ca 120 medarbetare i Göteborg och Borås. Verksamheten omfattar ekonomisk- och teknisk förvaltning samt fastighetsservice.
Hos oss gör du skillnad
Som fastighetsskötare ansvarar du för inre och yttre skötsel hos våra kunder och du blir en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. Utöver felanmälningar beställer boende och kunder mindre tjänster av olika slag som reparationsuppdrag i bostäder och lokaler. Löpande kontakter med boende, kunder och entreprenörer är därmed en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Även hanteringen av inköp av förbrukningsmateriel och vård av egen arbetsutrustning.
Tjänsten som fastighetsskötare är ett varierat och fritt arbete under eget ansvar. I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
• Hantera vardagliga arbetsuppgifter utefter ett avtal
• Sedvanligt felavhjälpande underhåll efter felanmälan
• Felsökning
• Hantera dagliga kundkontakter
Du arbetar i mobiltelefonen eller datorn med att ta emot och avrapportera ditt arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du förväntas att på egen hand lösa, de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du planerar själv din arbetsdag tillsammans med dina kollegor och din gruppchef.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är nyfiken, prestigelös och hjälpsam. Vi vill att du har förmågan att se och bemöta våra kunders behov. Vi vill att du ska vara en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning med inriktning mot fastighetsdrift/förvaltning eller motsvarande arbetslivserfarenhet från hantverksyrken såsom snickeri, el och eller VVS.
Dator och mobiltelefon är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda på Riksbyggen så vi ser vi att du har viss datakunskap och kan hantera datorn i jobbet. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående med placering på Ringön i Göteborg men arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Tjänsten kräver B-körkort och att du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobba hos oss/Lediga jobb senast den 30 september 2025. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Vid frågor kontakta Gruppchef Dennis Holmberg, dennis.holmberg@riksbyggen.sePubliceringsdatum2025-09-02Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9488790