Fastighetsskötare
Boliden Mineral AB / Fastighetsskötarjobb / Skellefteå Visa alla fastighetsskötarjobb i Skellefteå
2025-08-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB i Skellefteå
, Norsjö
, Lycksele
, Malå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Vi söker nu en Fastighetsskötare till vårt Office and Facilities-team i Boliden! Hos oss får du möjligheten att bli en viktig kugge i ett engagerat team som tillsammans ansvarar för underhåll, service och skötsel av verksamhetens fastigheter. Som fastighetsskötare har du aktiv roll i verksamheten med många kontaktytor och varierat uppdrag - där ingen dag är den andra lik. För att passa i den här rollen ser vi att du är en nyfiken och engagerad person med en naturlig känsla för service. Att hitta lösningar på problem och leverera resultat i högsta kvalitet är därför en självklarhet för dig. Du är pålitlig, noggrann och har förmågan att se vad som behöver göras och ta ansvar för att det blir gjort. Vi ser även att du har lätt för att skapa goda relationer och bidra till att skapa en positiv energi och glädje i din omgivning.
Ditt team:
Du kommer att vara en del av sektionen Office and Facilities, ett engagerat team med åtta medarbetare och en sektionschef. Sektionen förvaltar idag 15 industrifastigheter och kontorslokaler, med fokus på frågor som rör både drift och utveckling av dessa miljöer. I sektionens uppdrag ingår även hantering av kontors- och konferensutrustning, reception, post- och godshantering samt drift av bilpool och Brukshotellets verksamheter. I din roll samarbetar du nära dina kollegor och ni planerar och organiserar arbetet tillsammans. I teamet värdesätter vi ett gott samarbete och en arbetsmiljö där alla stöttar varandra för att vi ska nå våra gemensamma mål.
Dina arbetsuppgifter:
Fortlöpande tillsyn av våra fastigheter (både inre och yttre miljö).
Förvaltning och förebyggande underhåll.
Utföra mindre reparationer och servicearbeten.
Kontorsservice, inklusive hantering av utrustning, kaffemaskiner etc.
Snöröjning och halkbekämpning under vinterhalvåret.
Aktivt delta i utvecklings- och förbättringsarbetet inom sektionen.
Ditt bidrag:
Gymnasieutbildning med inriktning mot bygg eller fastighet, alternativt tidigare erfarenhet av arbete inom fastighetsskötsel.
Tidigare erfarenhet av fortlöpande underhåll.
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Goda färdigheter att arbeta med IT-baserade verktyg och system.
B-körkort.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel, samt kunskap inom ventilation, larm, sprinkler och pannskötarutbildning.
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta mig Viktoria Persson, Section Manager Office & Facitilities, 070-3730979, viktoria.persson@boliden.com
. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Frida Norström, frida.norstrom@boliden.com
. Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03.
Sista dag att ansöka är Söndag 28/9
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850)
Finnforsvägen 4 (visa karta
)
936 32 BOLIDEN Arbetsplats
Bolidenområdet Jobbnummer
9483427