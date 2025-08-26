Fastighetsskötare
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer och är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med både bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.
Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Nu söker vi fastighetsskötare till Sundsvall.
Som fastighetsskötare hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Detta innebär bland annat att det blir du som ansvarar för mottagning och snabb hantering av eventuella önskemål och felanmälningar från kunderna. Arbetet är omväxlande och socialt.
Hos oss gör du skillnad
Som fastighetsskötare ansvarar du för inre och yttre skötsel hos våra kunder och du blir en del av ett team som sköter den dagliga förvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat trädgårdsskötsel, fastighetsreparationer, kundkontakter, inköp av materiel, underhåll av maskiner och handverktyg. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Tjänsten som fastighetsskötare är ett varierat och fritt arbete under eget ansvar. I ditt dagliga arbete ingår bland annat:
• Sedvanligt felavhjälpande underhåll efter felanmälan
• Felsökning
• Hantera dagliga kundkontakter
Du arbetar i mobiltelefonen eller datorn med att ta emot och avrapportera ditt arbete. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor och du förväntas att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete. Du planerar själv din arbetsdag tillsammans med dina kollegor och din gruppchef.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som har förmågan att se och bemöta våra kunders behov, är nyfiken, prestigelös, hjälpsam och du vill vara med och skapa en bra
boendemiljö. Vi vill att du ska vara en lagspelare som ställer upp för dina kollegor. Du ska ha ett positivt förhållningssätt till ditt arbete, våra
kunder och dina arbetskamrater. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett
effektivt sätt.
Vi tror att du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel/drift/förvaltning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Meriterande är om du har erfarenhet från hantverksyrken såsom el och/eller VVS.
Då datorn och mobilen är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda på Riksbyggen ser vi gärna att du har datakunskap och kan hantera datorn och mobilen i jobbet. Du kommer också att ges möjlighet att utveckla dina kunskaper genom interna utbildningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sundsvall men arbete på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Tjänsten kräver B-körkort för manuell växellåda. Erfarenhet av fastighetsskötsel/utemiljö är ett krav för denna tjänst. Förutsättning för tjänsten är att du behärskar svenska i tal och skrift.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, och i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se
under Jobba hos oss/Lediga jobb senast den 21 september. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Vid frågor kontakta leveranschef Marcus Häggqvist Marcus.Haggqvist@riksbyggen.se
, 063-151966Publiceringsdatum2025-08-26Övrig information
