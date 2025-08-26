Fastighetsskötare
Amokabel AB / Fastighetsskötarjobb / Uppvidinge Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppvidinge
2025-08-26
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amokabel AB i Uppvidinge
Amokabel är en privatägd koncern som tillverkar ett brett spektrum av kablar, ledningar och överliggande ledare. Med huvudkontor i Alstermo, Sverige och en årlig omsättning på mer än 1,5 miljarder SEK, sätter vi nya standarder när det gäller innovation, kundservice och korta ledtider. Vi fokuserar på hög kvalitet och innovativ design av nya produkter med minimal miljöpåverkan.
Läs mer på www.amokabel.com
Nu söker vi en Fastighetsskötare till Amokabel
Amokabel har ett helägt dotterbolag, Amo Gruppen AB.
Amo Gruppen äger och förvaltar en industrifastighet på 55 000 m2 och, tillsammans med vårt systerbolag Amo Real Estate, även 40 lägenheter.
Bolaget har 30 anställda, huvudsakligen mekaniker vars uppdrag är att bygga, serva och underhålla de operativa bolagens maskinpark. Inom Amo Gruppen finns också kompetenser inom IT, ekonomi, lokalvård och andra stödfunktioner som bidrar till verksamhetens helhet.
Är du en lösningsorienterad allt-i-allo som gillar att ha många bollar i luften och trivs med att arbeta självständigt? Har du ordningssinne, ett bra bemötande och ett öga för detaljer? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som fastighetsskötare hos Amo Gruppen ansvarar du för skötsel och underhåll av vår industrifastighet på 55 000 m2 samt våra 40 lägenheter. Rollen är varierande och kräver både praktiskt handlag och en god känsla för service. Du blir kontaktperson för våra hyresgäster, vilka är våra systerbolag inom industrifastigheten samt de privatpersoner som bor i de lägenheter vi äger. Där ser du till att både lokaler och omgivning håller hög standard.
Du rapporterar till vår verkstadschef, men styr i stort din egen vardag själv.
Exempel på arbetsuppgifter
Industrifastighet:
Koordinera och utföra service och underhåll av fastigheten (exkl. brandskydd som hanteras av extern leverantör)
Kontroll av utrymningsvägar och truckladdningsplatser
Skötsel av fordonspark
Lägenheter:
Visningar, besiktningar och hantering av felanmälningar
Skötsel av grönytor
Nyckelhantering
Generellt:
Daglig tillsyn av fastigheter
Skötsel av gröna ytor (ej trädfällning)
Snöröjning, sandning och saltning vilket betyder att jour förekommer under säsong.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har lätt för att skapa dina egna rutiner. Du gillar att ta ansvar, vågar fatta beslut och har en naturlig känsla för vad som behöver göras. Du har ett praktiskt handlag, är lösningsorienterad och trivs med att fixa saker själv.
Vi söker både erfarna fastighetsskötare och dig som är precis i början av din karriär - hos oss får du en stabil arbetsplats och möjlighet till lärande.
Vi värdesätter:
Ordningssinne och ett öga för detaljer
Servicekänsla och ett trevligt bemötande
Förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Att du är lösningsorienterad och prestigelös
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha;
B-körkort
Viss datorvana (mejlhantering, beställningar m.m.)
Det är meriterande om du har körkort för;
• Hjullastare C2, truckkort B1, mobil arbetsplattform, A3 & B3
Kompetens inom bygg, VVS, el eller fastighetsskötsel
Placering är på vårt huvudkontor i Alstermo. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi hoppas att du känner att den här rollen passar dig!
Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag och bli en del av Amokabelfamiljen!
Kontaktperson vid frågor om tjänsten, samt den du skickar din ansökan till är vår verkstadschef Andreas Sorttanen andreas.sorttanen@amokabel.com
Sista ansökningsdatum är 14 september. Urval sker löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: andreas.sorttanen@amokabel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amokabel AB
(org.nr 556667-2944)
Kabelvägen 5 (visa karta
)
364 43 ALSTERMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Andreas Sorttanen andreas.sorttanen@amokabel.com Jobbnummer
9475373