Välkommen till ett av Sveriges äldsta fastighetsbolag CA Fastigheter är ett familjeföretag som med nyfikenhet, långsiktighet och småländsk smartness, har skapat värden i över 100 år.
Vi har egen förvaltning och äger och utvecklar attraktiva och hållbara hem och lokaler i tillväxtregioner - både i och utanför Sverige. Med cirka 100 medarbetare och kontor på sex orter, från Stockholm till Malmö, har vi en stark lokal närvaro. Vårt huvudkontor ligger i Kalmar.
CA Fastigheter ingår i koncernen Claesson & Anderzén AB - ett familjeägt investmentbolag som idag drivs av tredje och fjärde generationen.
Vill du bli en del av vårt team? Läs mer om oss på www.cafastigheter.se
Nu söker vi en fastighetsskötare till vårt regionkontor i Växjö! Regionkontoret i Växjö är idag ett team om 15 kollegor som tillsammans utvecklar, driver och förvaltar ett fastighetsbestånd om 130 000 kvm fördelat på 19 fastigheter, innehållande såväl bostadslägenheter som kommersiella lokaler med olika verksamheter. Lagarbetet är viktigt hos oss, vi stöttar och hjälper varandra i stort och smått.
Din roll hos oss Som Fastighetsskötare erbjuds du ett varierande och rörligt arbete utomhus. Du arbetar för att vår yttre miljö ska vara ren och tilltalande dels för våra hyresgästers trivsel, dels för fastighetens välmående.
Du är delaktig och i många fall genomförare av den upprustning som görs i den gröna miljön, vilket kan innebära skötsel av miljörum, planteringsarbeten, gräsklippning och renhållning av rabatter. Även lekplatsskötsel, rengöring av markbeläggningar, bevattning, halkbekämpning och snöröjning är arbetsuppgifter som ingår.
Bland övriga arbetsuppgifter förekommer felavhjälpning och underhållsåtgärder samt städning/rondering av allmänna ytor. Vidare ingår att löpande följa upp, avropa och ha kontakt med leverantörer. Du utför ditt arbete både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Du träffar våra hyresgäster dagligen och är en del av företagets ansikte utåt, vilket ställer krav på professionellt kundbemötande och servicehantering.
Din bakgrund Vi söker en lagspelare som på ett serviceinriktat sätt driver och planerar arbetet framåt tillsammans med övriga kollegor. Du är nyfiken och räds inte nya kunskaper. Du gillar att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitén.
För att vara aktuell för tjänsten har du utbildning eller erfarenhet inom fastighetsskötsel eller liknande branscher.
Eftersom du dagligen behöver transportera dig mellan våra fastigheter är B-körkort ett krav. Du behöver kunna hantera svenska flytande i såväl tal som skrift.
Övrigt Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiderna är måndag till fredag, klockan 07:00-16:00.
Välkommen med din ansökan Sista ansökningsdag är 7 september men urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Kenell, som är Teknisk Chef, tfn 0470 - 726657.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt av mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
