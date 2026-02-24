Fastighetsingenjör - Luleå
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken. Det innebär att Fortifikationsverket växer och vi kommer att ha en ökad mängd rekryteringar en lång tid framöver. Vill du växa med oss? Häng med på vår utvecklingsresa!
Fortifikationsverket söker en Fastighetsingenjör till Luleå. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Nu söker vi dig som vill jobba på en av Sveriges mest spännande arbetsplatser och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld. Söker du ett varierat arbete hos en arbetsgivare med ett annorlunda fastighetsbestånd, ansök redan idag!
Din vardag som fastighetsingenjör
På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken. Det innebär att Fortifikationsverket är i stark tillväxt. Som fastighetsingenjör hos oss ingår du i Regionens Teknikenhet norr som består av 19 medarbetare. Som fastighetsingenjör utför du uppdrag åt förvaltaren utifrån ett projektorienterat arbetssätt, att utifrån en budget planera, genomföra och följa upp underhållsåtgärder och ägarrelaterande investeringsprojekt inom fastighetsbeståndet.
I uppdraget ingår även statusbesiktningar, fastighetdokumentation och kostnadsanalyser inom ramen för förvaltningsuppdraget samt medverkar vid upphandling av konsulter och entreprenörer. I arbetet ingår resor inom och utanför regionen.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete med eget ansvar, och samarbete med övriga fastighetsingenjörer.
Vi söker dig som har universitetsutbildning, gymnasieutbildning alternativt motsvarande utbildning- eller kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har flera års erfarenhet från fastighetsbranschen som fastighetsingenjör, projektledare, teknisk förvaltare med inriktning el/ fastighetsautomation. Du har hög säkerhetsmedvetenhet och goda kunskaper i administrativa stödsystem och Officeprogram. Och mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet av LOU, LUFS, BAS P/U, entreprenadjuridik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektledning inom fastighetsområdet. Det är även till din fördel om du har kunskap om eller erfarenhet av Försvarsmakten. Har du även erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad befattning eller erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal är även det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person skall du ha lätt för att arbeta självständigt och drivande med integritet, och samtidigt vara en stabil och serviceinriktad lagspelare. För att lyckas i rollen vet vi att du behöver ha god samarbetsförmåga och ett kommunikativt arbetssätt. Du uppskattar vikten av att upprätta och vidmakthålla god struktur i arbetet. Du behöver även vara initiativtagande och trivas med att arbeta förbättringsinriktat.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Luleå. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta teknikchef Tobias Hansson, tfn 010- 44 44 315 eller rekryteringsspecialist Lovisa Rosén, tfn 010-44 45 879. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
