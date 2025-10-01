Fastighetsförvaltare till Intea i Östersund
Intea är ett börsnoterat och växande fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter inom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Vi söker nu en fastighetsförvaltare med personalansvar som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att utveckla våra fastigheter i Östersund, Härnösand och Ånge. Hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar det dagliga förvaltningsarbetet med långsiktig utveckling, i en miljö där lokal förankring, hållbarhet och närhet till hyresgästen står i centrum. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Ditt uppdrag
Som fastighetsförvaltare hos Intea leder du förvaltningen av våra samhällsfastigheter i Östersund, Härnösand och Ånge. Med personalansvar för åtta medarbetare driver du både det dagliga arbetet och den långsiktiga utvecklingen, alltid med fokus på kvalitet, hållbarhet och nära relationer till hyresgästerna. Rollen utgår från vårt kontor i Östersund men omfattar även regelbundna resor i tjänsten.Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver genomgå en säkerhetsprövning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för drift, underhåll och utveckling av våra fastigheter
Personal- och arbetsledningsansvar
Budget- och prognosarbete samt uppföljning av ekonomi/driftnetto
Kund- och hyresgästrelationer, inklusive uthyrning av lediga lokaler
Upprättande av underhållsplaner och genomförande av projekt och åtgärder
Ansvar för myndighetskrav, besiktningar och serviceavtal
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet och hög kompetens inom fastighetsförvaltning. Du är trygg i din yrkesroll och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är serviceinriktad, har naturlig fallenhet för att bygga långsiktiga relationer och trivs i nära dialog med hyresgäster och medarbetare. Du kombinerar ett operativt arbetssätt med förmågan att se helheten och utveckla fastighetsförvaltningen på lång sikt.
Vi söker dig som har följande erfarenheter och kvalifikationer:
Relevant utbildning inom fastighet, ekonomi, teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning
Erfarenhet av att arbeta med kommersiella fastigheter inklusive ansvar för hyresgästrelationer och uthyrning
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar
Goda kunskaper i budgetarbete, uppföljning och ekonomistyrning
Goda kunskaper om lokalhyresavtal
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
B-körkort
Varför Intea?
På Intea värdesätter vi våra medarbetare och strävar efter att skapa en inspirerande och inkluderande arbetsmiljö. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, samtidigt som du bidrar till att forma framtidens fastighetslösningar inom social infrastruktur. Vi tror på samarbete, kreativitet och hållbarhet och vi är stolta över att vara en del av en dynamisk och framåtblickande organisation. För mer information om oss besök vår hemsida: Intea Fastigheter
Kontaktuppgifter och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:Ira Isaksson på ira@isakssonrekrytering.se
eller 070-485 75 59
Vi ser fram emot din ansökan via Isakssons hemsida: Här finns möjligheterna. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Intea Fastigheter AB (publ)
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se
9536035