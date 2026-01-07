Fastighetsförvaltare för anställning
2026-01-07
Fastighetsförvaltare till bostadsrättsförening i västra Stockholm
Vi söker nu en teknisk förvaltare på heltid till en större bostadsrättsförening i västra Stockholm med cirka 800 lägenheter, kommersiella lokaler och gemensamma utrymmen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start inom kort. Föreningen bedriver förvaltning i egen regi och befinner sig i ett utvecklingsskede där struktur, rutiner och tydlig uppföljning är i fokus.
Detta är en långsiktig roll för dig som vill ta ett helhetsansvar för den tekniska förvaltningen och bidra till stabila och välfungerande arbetssätt.
Om rollen
Som teknisk förvaltare har du ett övergripande ansvar för fastigheternas drift, underhåll och tekniska dokumentation. Rollen är bred och kombinerar tekniska, administrativa och koordinerande arbetsuppgifter. Du arbetar nära styrelsen, leder fastighetsskötare i det dagliga arbetet och samordnar externa entreprenörer.
Rollen är inte praktiskt utförande men kräver god teknisk förståelse för att kunna prioritera, följa upp och fatta välgrundade beslut. Tjänsten kräver hög fysisk närvaro i verksamheten.
Dina ansvarsområden
Ansvara för drift och långsiktigt underhåll av fastighetsbeståndet.
Arbeta med och uppdatera underhållsplan samt stödja budgetprioriteringar.
Följa upp reparationer, skador och försäkringsärenden.
Genomföra och följa upp myndighetsbesiktningar (OVK, radon, brandskydd m.m.).
Upphandling och uppföljning av entreprenörer.
Delta i styrelse- och driftmöten samt ta fram besluts- och uppföljningsunderlag.
Säkerställa korrekt dokumentation, arkiv och digital struktur.
Arbetsleda fastighetsskötare och skapa tydliga rutiner.
Ansvara för lokaler, hyresavtal och hyresgästanpassningar.
Vara synlig i området och säkerställa kvalitet i skötsel och leveranser.Publiceringsdatum2026-01-07Bakgrund
Du har en eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning och flera års erfarenhet av förvaltning inom bostäder. Du har god förståelse för underhållsplanering, entreprenadfrågor och myndighetskrav samt är van vid att arbeta strukturerat med dokumentation och systemstöd.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av teknisk förvaltning.
Är trygg i att arbetsleda och samordna resurser.
Har mycket god administrativ förmåga och dokumentationsvana.
Har god system- och Office-vana.
Är strukturerad, självgående och förtroendeingivande.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Har erfarenhet från bostadsrättsföreningar eller större fastighetsägare (meriterande).
Har ekonomisk förståelse kopplat till budget och långsiktigt underhåll (meriterande).
Detta är en anställning hos vår kund
Detta är en tillsvidareanställning hos vår kund och du kan ej välja att gå som underkonsult.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Anki Vistam på anki.vistam@fasticon.se
eller 073-415 43 16.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Anki Vistam anki.vistam@fasticon.se Jobbnummer
9670856