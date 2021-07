Fastighetsförvaltare - Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen - Administratörsjobb i Falkenberg

Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen / Administratörsjobb / Falkenberg2021-07-06Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Fastighetsförvaltnings- och projektavdelningen är en del av kultur-, fritids- och teknikförvaltningen och har hand om kommunens bebyggda fastigheter. Vi förvaltar ungefär 230 000 m2 verksamhetslokaler och ungefär 25 000 m2 utvecklingsfastigheter. Avdelningen ansvar för ny- och ombyggnad av lokaler för kommunala verksamheter, såsom skolor, förskolor och särskilda boenden etc. På avdelningen är vi idag fem fastighetsförvaltare, en lokalsamordnare, sex byggprojektledare och en administratör.Vi är ett gott gäng och vår arbetsplats präglas av gott samarbete och högt till tak. Nu söker vi en ny kollega!2021-07-06Som fastighetsförvaltare hos oss har du helhetsansvar för ett eget fastighetsbestånd. Du är beställare av planerade underhållsåtgärder och har löpande avstämning av dessa utifrån genomförande och ekonomi.Tillsammans med dina kollegor följer du upp kostnader, energiförbrukning, serviceanmälningar etc och planerar utifrån detta långsiktiga behov i ditt fastighetsbestånd. Du har tät dialog med Fabo (Falkenbergs Bostads AB) som ansvarar för drift och skötsel på fastigheterna.I tjänsten som fastighetsförvaltare ingår både kundansvar och fastighetsansvar. Du bistår och stöttar kunder i fastighetsrelaterade frågor, och du är även kontaktperson gentemot myndigheter vad gäller t ex brand och ventilation.En av våra förvaltare ska vara studieledig under ett år, från den 1 september.Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Då ska du söka denna tjänst!Vi söker dig som har erfarenhet av branschen. Erfarenhet från kommunal fastighetsförvaltning och grundläggande kunskaper i LOU och Xpand är en merit.Du har en högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandling av drift och skötsel (utifrån AFF avtalssystem)I rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som med din personlighet och ditt engagemang bidrar till utvecklingen av avdelningen. Arbetsuppgifterna förutsätter god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga. Du tar ansvar för din uppgift och motiveras av att arbeta med komplexa frågor. Du ska även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.Som person är du strukturerad, självgående och engagerad. Du har en ekonomisk medvetenhet, kan hantera stressfulla situationer på ett bra sätt och du har ett B-körkort för manuell växellåda.ÖVRIGTIntervjuer planeras till tisdag/torsdag v33.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Falkenbergs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Vikariat 12 månader, kan komma att förlängas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen5848372