Fastighetsförvaltare
2025-10-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
Som fastighetsförvaltare hos oss arbetar du i ett team med omväxlande arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Du har stora möjligheter att själv styra över dina arbetsuppgifter och ansvarar för en egen del av kommunens fastighetsbestånd.
Din roll hos oss
Kommunens fastighetsbestånd består sammanlagt av cirka 530 000 m2 och ungefär 140 000 m2 inhyrda lokaler. Du ingår i ett team förvaltare och teknisk förvaltare.
Du arbetar med verksamhetsutvecklande uppgifter som inne- och utemiljöfrågor och lokalanpassningar. En del i rollen är att upprätta hyresavtal och hyresgästskontrakt samt inhyrning av lokaler och anpassningar av lokaler till hyresgäster. Du kommer även att ha ett visst budgetansvar.
I arbetet ingår även att ansvara för underhållsplaner och genomföra planerat underhåll för att bibehålla eller utveckla fastigheternas funktion och värde. I några arbetsuppgifter ingår också projektledning. Hos oss strävar vi efter en stark teamkänsla, bred kunskap och god service till våra kunder.
Vem söker vi?
Du som söker är högskoleingenjör med inriktning bygg eller förvaltning eller har annan likvärdig kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill att du har minst ett års erfarenhet som fastighetsförvaltare och har du mångårig erfarenhet är det en fördel. Det är meriterande om du har genomgått kurser inom hyresjuridik och ekonomi inom ramen för din utbildning alternativt enskilda kurser.
Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet kan du kommunicera på svenska i tal och skrift och hanterar Office-paketet i ditt dagliga arbete. Har du tidigare arbetat i ett fastighetssystem är det meriterande. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för att kunna ta dig runt i kommunen vid behov.
Som person är du ansvarstagande, kan arbeta enskilt och kan driva projekt. Du är social och kan skapa kontakter och samarbeta med personer både externt och internt. Vi vill även att du har känsla för service och är lösningsfokuserad. Ibland kan arbetsbelastningen bli lite högre vilket innebär att du behöver vara stresstålig och behålla din struktur i arbetet.
Om du blir erbjuden anställning behöver du beställa och visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Det här är vi
Tekniska nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Nämnden har även uppdraget att ordna kommunal vatten- och avloppsförsörjning (VA) och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
