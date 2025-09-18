Fastighetsförvaltare
Vi på Future People söker en fastighetsförvaltare till myndighet på Kungsholmen. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställd på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet inom trafiksektorn som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar i Stockholm stad. Det här är en myndighet med ett stort engagemang och stolthet över deras viktiga samhällsuppdrag. Du som konsult kommer få vara med på en viktig resa och tillsammans med myndighetens medarbetare få vara med och bidra till en bättre vardag för invånarna i Stockholms stad.
Det är ett kortare uppdrag med möjlighet till förlängning.
Sektion Fastighet är infrastrukturägare av fastighetsanläggningar inom alla kollektivtrafikslag. Ansvaret omfattar att säkerställa säkerhet, funktion, värde och skick i fastigheter och installationsobjekt. För busstrafiken omfattar detta terminaler i Norrort, Söderort och centrala Stockholm - inklusive nya Slussen som just nu projekteras - samt drygt 28 depåer runt om i länet.
Tjänsten innebär möjlighet att delta i flera spännande, utmanande och uppmärksammade projekt där arbetet bidrar till att kollektivtrafiken fungerar tryggt och effektivt.
Om rollen
Som Förvaltare Buss & Sjö ges ett helhetsansvar för förvaltningen av fastigheter och infrastruktur kopplat till buss och sjötrafik. Uppdraget innebär att långsiktigt säkerställa att tillgångarna håller god status, med fokus på kravställning, avtalsuppföljning och utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förvaltning av bussdepåer och terminalers infrastruktur såsom tankar, mark, ramper, grindar och stängsel samt arrendeavtal.
Uppföljning och utveckling av avtal med underhållsleverantörer och trafikutövare.
Budget- och verksamhetsansvar för förvaltningsobjekten inom området.
Initiera och delta i driftprojekt samt teknik- och fastighetsrelaterade investeringar.
Vara ägarrepresentant gentemot intressenter och samarbetspartners.
Följa upp nyckeltal, föreslå förändringar och driva ständiga förbättringar.
Delta i upphandlingar av underhållsentreprenader. Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Genomförd gymnasieutbildning.
Minst 5 års erfarenhet av att styra och följa upp affärs- eller entreprenadavtal.
Minst 5 års erfarenhet av att analysera avtalsförvaltning och sätta resultaten i sitt sammanhang
Meriterande:
Examen från yrkeshögskola eller högskola/universitet med inriktning bygg, anläggning eller fastighetsförvaltning.
Minst 5 års erfarenhet av ekonomi- och resultatansvar i en beställarorganisation (offentlig) eller leverantörsorganisation.
Minst 5 års erfarenhet av arbete i en leverantörsorganisation.
Personliga egenskaper och arbetsmiljö Vi har ett gediget samarbete med myndigheten idag och har konsulter på plats på flera avdelningar. Arbetsplatsen präglas av en välkomnade miljö där du som konsult har goda möjligheter att utvecklas och växa inom organisationen. Som person är du lyhörd, engagerad och har en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt och strävar efter att leverera med hög kvalitet.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 31/12-2025 med möjlighet till 6 månaders förlängning
Start: 6/10-2025
Sista ansökningsdagen: 19/9-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
