Fastighetsekonom
2025-12-08
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Vi söker en vikarierande fastighetsekonom som ska jobba mot kommunens bostadsbolag Gagnefsbostäder AB, kommunens tekniska avdelning som förvaltar kommunens fastighetsbestånd samt samhällsbyggnadsavdelningen som arbetar med infrastrukturfrågor i kommunen.
Tjänsten är placerad på ekonomiavdelningen i Gagnefs kommun som ansvarar för ekonomiadministration och ekonomistyrning i kommunen. Vi är en liten enhet, där alla medarbetare har flera ansvarsområden och därmed varierande uppgifter. Hos oss ges du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och spela en viktig roll för våra verksamheter. Avdelningen är centralt placerad i organisationen vilket innebär att du har nära till både kollegor och kommunledning.
Du erbjuds en tjänst med 39 timmars arbetsvecka, ett generöst flextidsavtal, friskvårdsbidrag samt möjlighet att arbeta på distans.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
För bolaget ansvarar du självständigt för löpande redovisning, uppföljning, rapportering och upprättande av årsbokslut och deklarationer. Även andra ekonomi relaterade arbetsuppgifter förkommer.
För kommunen ansvarar du för arbetet med uppföljning, prognoser och budget i nära samarbete med verksamheternas chefer.Kvalifikationer
Arbetet som ekonom är självständigt och du strukturerar själv ditt arbete. Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga med våra chefer och dina kollegor. I arbetet ingår att kontinuerligt diskutera och följa upp det ekonomiska arbetet med chefer, vilket kräver flexibilitet och förmåga att förmedla och förklara ekonomi utifrån olika mottagares förutsättningar.
Vi söker dig som:
- Har akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande
- Har erfarenhet av budget, bokslut och deklaration
- Är analytisk, noggrann och trivs med att arbeta självständigt
- Har gärna erfarenhet från fastighetsbranschen eller offentlig verksamhet
- Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, 100 %, t.o.m. 2027-10-01. Tjänsten är ett föräldravikariat. Tillträde enligt överenskommelse dock senast 2026-03-01. Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Håkan Eriksson 0241-15161
Håkan Eriksson 0241-15161 Jobbnummer
