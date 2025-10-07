Fastighetsekonom
2025-10-07
Nu söker vi en Fastighetsekonom som vill bli en nyckelperson i Ekerö Bostäders ekonomiteam
Här får du en bred och utvecklande roll där din kompetens bidrar både till verksamheten och till samhällsnytta för Ekeröborna.
Om rollen
Som fastighetsekonom hos Ekerö Bostäder får du en bred och varierande roll med ansvar för bolagets löpande ekonomiska hantering och rapportering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och ansvar för hela reskontraflödet.
Upprättande av månads- och årsbokslut samt årsredovisning.
Momsdeklarationer och övriga myndighetsrapporter.
Säkerställa korrekt redovisning enligt K3-regelverket.
Budgetuppföljning och ekonomisk analys.
Vid behov täcka upp för hyresadministrationen, exempelvis vid frånvaro.
Aktivt bidra till att utveckla och effektivisera rutiner, processer och arbetssätt inom ekonomifunktionen.
Vem du är
Du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna en civilekonomutbildning.
Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom fastighetsbranschen.
Goda kunskaper i redovisning och bokslut.
Erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra.
Kunskap om momshantering och regelverk kopplade till fastigheter.
God systemvana, gärna från Akribi/Fenix och/eller Vitec Hyra.
Som person är du:
Strukturerad, självgående och lösningsorienterad.
Prestigelös och samarbetsinriktad, med en stark känsla för teamarbete - du ser värdet i att hjälpas åt och bidra i hela ekonomiavdelningens arbete.
Nyfiken och engagerad, med vilja att förstå helheten och utveckla både dig själv och arbetssätten.
En god kommunikatör som uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av inkomstdeklarationer och fastighetstaxering samt insikt i hållbarhetsredovisning.
Vad Ekerö Bostäder har att erbjuda
Trygghet i en arbetsgivare som står för långsiktighet och samhällsansvar.
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och processer i ekonomifunktionen.
Korta beslutsvägar och nära samarbete i en mindre organisation.
En arbetsmiljö där engagemang, utveckling och hållbarhet står i fokus.
Natursköna omgivningar på Ekerö, med närhet till både stad och natur.
Flexibilitet i vardagen med möjlighet att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Ekerö Bostäder med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar
via e-post.
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov. Vi använder oss av tester som en del av vår rekryteringsprocess och slutkandidaten kommer att genomgå en bakgrundskontroll.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult malin.clavering@fasticon.se
.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med din ansökan! Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar.
Om Fasticon
Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb.
