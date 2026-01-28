Fastighetschef
Spendrups är ett familjeägt bryggeri med över 100 års historia - och framtiden i sikte. Med passion för kvalitet, innovation och hållbarhet har vi vuxit till Sveriges ledande bryggeri.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Spendrups söker
Fastighetschef
Vill du leda utvecklingen av hållbar infrastruktur i Sveriges ledande bryggerikoncern? Har du gedigen teknisk erfarenhet och drivs av att skapa säkra, effektiva och moderna produktionsmiljöer? Då kan det här vara rollen för dig!
Därför ska du välja Spendrups
Spendrups är Sveriges ledande familjebryggeri med anläggningar i Grängesberg och Hällefors. Som Fastighetschef får du en nyckelroll där du säkerställer att våra anläggningar håller högsta standard inom säkerhet, hygien och effektivitet. Du leder arbetet med att utveckla en hållbar infrastruktur och driver energieffektivisering i en organisation som är rankad som Europas främsta dryckesföretag inom klimatomställning. Rollen kombinerar strategiskt och operativt ansvar, med stort inflytande i produktionens ledningsgrupp. Du leder ett erfaret team och samarbetar nära andra nyckelfunktioner för att skapa framtidens produktionsmiljö - robust, hållbar och innovativ. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där 1100 medarbetare tillsammans skapar dryckesupplevelser i världsklass - från klassiska favoriter som Mariestads och Loka till banbrytande nyheter från vårt utvecklingsbryggeri.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en strategiskt viktig roll med helhetsansvar för våra bryggeriers fastigheter. Du får leda utvecklingen av hållbar infrastruktur, driva energieffektivisering och genomföra investeringsprojekt i en modern industrimiljö. Med stort mandat, tydligt budgetansvar och ett erfaret team om 5 personer får du möjlighet att påverka både vardag och framtid - i en organisation som satsar långsiktigt på kvalitet, innovation och klimatnytta. Du rapporterar till Produktionschef och ingår i Produktionens ledningsgrupp, där du har strategiskt inflytande och samverkar nära med andra nyckelfunktioner för att utveckla framtidens energisystem.
Vad vi söker hos dig
Du har en teknisk högskoleutbildning, gärna civilingenjör eller högskoleingenjör inom exempelvis fastighetsteknik, bygg, maskin eller liknande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet. Vi söker en driven och erfaren teknisk ledare som vill ta nästa steg i karriären. Du har en stark bakgrund inom fastighetsförvaltning, gärna från industrimiljö, och är van att leda team, driva projekt och ta ansvar för både teknik och budget. Med din breda kompetens inom byggnaders tekniska system, lagkrav och energieffektivisering, skapar du hållbara lösningar som gör skillnad. Du är en strategisk och kommunikativ ledare som engagerar, inspirerar och bygger långsiktiga relationer - alltid med säkerhet, kvalitet och framtidens behov i fokus.
Anställningen
Tjänsten som Fastighetschef löper tillsvidare på heltid med placeringsort Grängesberg. Du har övergripande ansvar för fastighetsfunktionen vid både Grängesbergs- och Hälleforsanläggningen. Du rapporterar till Produktionschefen och ingår i produktionens ledningsgrupp. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. För att läsa mer om Spendrups, besök gärna deras hemsida: https://www.spendrups.se.
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 2 februari.
Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.
Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat.
Tänk på att din ansökan enligt GDPR, inte ska innehålla känsliga personuppgifter.
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna som är specialiserade på rekrytering av tjänster på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimuppdrag. Med lång erfarenhet inom branschen hjälper de företag och organisationer att hitta rätt ledare och andra nyckelpersoner genom en kompetensbaserad och objektiv process. De arbetar nära sina kunder för att säkerställa bästa möjliga matchning och långsiktiga samarbeten.
Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag.
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Martin Ogemar, martin@hnpar.com
072-237 21 30
Anna Hansson, anna@hnpar.com
