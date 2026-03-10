Fastighetsansvarig

Lernia Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2026-03-10


Om arbetet och din utveckling
Som Fastighetsansvarig ansvarar du för planering, genomförande, samordning och uppföljning av alla fastighetsrelaterade frågor, du kommer ha ett nära samarbete med samtliga avdelningar inom organisationen. Du rapporterar till serviceavdelningens chef och kan vid behov tillförordnas ansvar för övrig personal inom avdelningen.
Du kommer bland annat att:

Planera och leda ombyggnationer och flyttprojekt

Hantera inkommande felanmälningar

Säkerställa service och underhåll av fastighetsanknutna system

Fungera som föreståndare för brandfarlig vara, systematiskt brandskyddsansvarig och anläggningsskötare för brandlarm

Delta i upphandling av fastighetsrelaterade tjänster

Om dig vi söker
Vi söker dig som har bakgrund och goda kunskaper inom fastighetsområdet. Du är serviceinriktad och samarbete kommer naturligt. Har du eller arbetar du med Facility Management så kan det här kanske vara något för dig.
Vi söker dig som har:

Erfarenhet av arbete med fastighet

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ

God samarbetsförmåga och servicekänsla

Erfarenhet av inköp och upphandling

Minst gymnasieutbildning

Goda kunskaper inom Microsoft Office

B-körkort

Praktiskt kunnande

Det är meriterande om du har erfarenhet av :

Upprättande av underhållsplan och budget

Projektledning

Driftansvar

Fakturahantering

Systematiskt brandskyddsarbete

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7362025-1884513".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Gustavslundsvägen 151F (visa karta)
167 51  BROMMA

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9788561

