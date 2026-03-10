Fastighetsansvarig
2026-03-10
Om arbetet och din utveckling
Som Fastighetsansvarig ansvarar du för planering, genomförande, samordning och uppföljning av alla fastighetsrelaterade frågor, du kommer ha ett nära samarbete med samtliga avdelningar inom organisationen. Du rapporterar till serviceavdelningens chef och kan vid behov tillförordnas ansvar för övrig personal inom avdelningen.
Du kommer bland annat att:
Planera och leda ombyggnationer och flyttprojekt
Hantera inkommande felanmälningar
Säkerställa service och underhåll av fastighetsanknutna system
Fungera som föreståndare för brandfarlig vara, systematiskt brandskyddsansvarig och anläggningsskötare för brandlarm
Delta i upphandling av fastighetsrelaterade tjänster
Om dig vi söker
Vi söker dig som har bakgrund och goda kunskaper inom fastighetsområdet. Du är serviceinriktad och samarbete kommer naturligt. Har du eller arbetar du med Facility Management så kan det här kanske vara något för dig.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med fastighet
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Erfarenhet av inköp och upphandling
Minst gymnasieutbildning
Goda kunskaper inom Microsoft Office
B-körkort
Praktiskt kunnande
Det är meriterande om du har erfarenhet av :
Upprättande av underhållsplan och budget
Projektledning
Driftansvar
Fakturahantering
Systematiskt brandskyddsarbete
