Fastighets-skötare

Vi söker dig som inte bara jobbar för pengarna Utan som vill åstadkomma någonting bra tillsammans med oss Du får gärna vara en extra händig hemmafixare Som kan göra alla möjliga olika uppgifter med rör avlopp vatten snickerier tapetsering måla spackla Och mycket annat
Om du dessutom gillar att ta hand om gäster och kunder så är det ett extra plus Vi håller på väldigt mycket med återbruk och Recycling Renoverar upp gamla fastigheter och inre med vårt stora lager av begagnad inredning Byter ut kök mot begagnade Stockholm kök Och så vidare
Vi tycker att detta är kul och den extra glädjen och lyckan som man ser i gästernas ögon när de får en bra bostad är värt allt
Hör av dig om du vill vara med på detta tåget Kolla gärna på hemsidorna
Skicka gärna in en ansökan med bild på dig och CV och löneanspråk