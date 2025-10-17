Fastighets-skötare

Logistik & Distribution i Norden AB / Fastighetsskötarjobb / Ånge
2025-10-17


Vi söker dig som inte bara jobbar för pengarna
Utan som vill åstadkomma någonting bra tillsammans med oss
Du får gärna vara en extra händig hemmafixare
Som kan göra alla möjliga olika uppgifter med rör avlopp vatten snickerier tapetsering måla spackla
Och mycket annat

Om du dessutom gillar att ta hand om gäster och kunder så är det ett extra plus
Vi håller på väldigt mycket med återbruk och Recycling
Renoverar upp gamla fastigheter och inre med vårt stora lager av begagnad inredning
Byter ut kök mot begagnade Stockholm kök
Och så vidare

Vi tycker att detta är kul och den extra glädjen och lyckan som man ser i gästernas ögon när de får en bra bostad är värt allt

Hör av dig om du vill vara med på detta tåget
Kolla gärna på hemsidorna

Skicka gärna in en ansökan med bild på dig och CV och löneanspråk

Välkommen med din ansökan

Med vänlig hälsning
www.rentalhome.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Ytterturingen 471 (visa karta)
841 95  ÖVERTURINGEN

Arbetsplats
Ytterturingen

Jobbnummer
9563348

