Överläkare/specialistläkare i psykiatri till öppenvårdsmottagning, Älvängen
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Ale Visa alla läkarjobb i Ale
2026-08-04
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Ale
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet Psykiatri är ett av nio verksamhetsområden inom Sjukhusen i väster. Verksamheten består av både barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri och har cirka 300 medarbetare.
Vuxenpsykiatrin består av två slutenvårdsavdelningar som båda vårdar allmänpsykiatriska patienter med subspecialisering mot beroende respektive psykos och ätstörning. Slutenvårdsavdelningarna ligger på Kungälvs sjukhus i anslutning till vår psykiatriska akutmottagning. Akutmottagningen har stängt nattetid och våra patienter hänvisas då till psykiatriska akutmottagningen på SU/Östra. På sjukhuset finns även vår LARO-mottagning samt ECT- och rTMS-mottagning. Vår psykiatriska öppenvård består av tre mottagningar som är belägna i Kungälv, Stenungsund och Älvängen samt en nystartad digital CS-mottagning. I verksamheten finns även två subspecialiserade mottagningar: en ätstörningsmottagning med dagvård och en DBT-mottagning.
Vi erbjuder
Vi är en välfungerande verksamhet med en tradition av nära samverkan, både inbördes mellan yrkesgrupper och enheter och med omgivande kommuner och primärvård. Vår målsättning är att ge våra patienter bästa möjliga vård och samtidigt erbjuda våra anställda en arbetsplats som stimulerar till utveckling och fortbildning.
Vi söker nu en läkare med specialistkompetens i psykiatri till vår öppenvårdsmottagning i Älvängen. På mottagningen arbetar vi i tvärprofessionella team där patientens behov står i fokus. Du blir en del av en verksamhet med stark teamkänsla, hög kompetens och tydligt fokus på utveckling. Du arbetar även nära dina specialistkollegor, både i öppen- och slutenvård där ni stöttar varandra och hjälps åt vid till exempel ledigheter och utbildningar. I arbetet ingår handledning av ST-läkare och andra utbildningsläkare samt deltagande i vår bakjourslinje som innefattar dagbakjourer och beredskap på kvällar/nätter och helger.
Om dig
Vi söker dig som har specialistkompetens inom psykiatri. Du behöver också vara bakjourskompetent. Som person är du lugn och trygg i din roll som läkare. Du är strukturerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har god förmåga att kommunicera och samverka med såväl interna som externa samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-08-04Övrig information
Ansökningar hanteras löpande.
Vi begär utdrag ur belastningsregistren på alla som erbjuds anställning inom verksamhet Psykiatri.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Hövägen 3A (visa karta
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446 32 ÄLVÄNGEN Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Psykiatri, Kungälvs sjukhus Kontakt
Karin Sörvik, Västra Götalands läkarförening 070-5605960 Jobbnummer
10020498