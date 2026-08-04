Mötesbokare inom Somatisk Coaching & Hälsa - Distans
De Galvez Reuterswärd, Chloé / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Om uppdraget:
Vill du jobba helt distansoberoende med fria arbetstider och sälja en exklusiv, eftertraktad tjänst till entreprenörer och ledare?
Vi söker nu resultatinriktade och drivna säljare/mötesbokare för ett konsultuppdrag med start omgående. Din uppgift är att identifiera, kontakta och säkra kunder till vårt premiumprogram inom somatisk kroppsintegration, postural linjering och nervsystemreglering (somatisk coaching).Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
• Proaktivt söka upp och bygga relationer med potentiella kunder (grundare, ledare och högpresterande individer) via digitala kanaler (Instagram, LinkedIn, nätverk).
• Identifiera kundens fysiska och mentala belastningsmönster och presentera hur somatisk coaching låser upp deras kapacitet.
• Boka in och stänga kunder till våra månatliga coachingpaket.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av uppsökande försäljning, nätverkande eller B2B/High-Ticket-försäljning.
• Är kommunikativ, professionell och har lätt för att skapa förtroende.
• Har ett genuint intresse för personlig utveckling, hälsa, biohacking eller somatisk träning.
• Är självgående, har hög arbetsmoral och driver dina egna resultat.
Meriterande:
• Ett stort eller aktivt nätverk inom sociala medier (särskilt inom entreprenörskap, hälsa, träning, wellness eller personal development) väger mycket tungt.
Ersättning och uppdragsform:
• Uppdragsform: Konsultuppdrag / Frilans (Fakturering via egen F-skattsedel eller via frilanstjänst såsom Frilans Finans, Gigapay etc.).
• Tillträde: Start omgående.
• Ersättning: 100 % prestationsbaserad provision. Generös ersättning om 2 100 SEK (~200 USD) per bekräftad och betalande månadskund. Inget lönetak för din intjäning.
• Plats: 100 % Distans (Arbeta var du vill, när du vill i välrden).
Det finns möjlighet för fler högavlönade uppdrag inom verksamheten om målen nås. Så ansöker du
Urval sker löpande och uppdraget tillsätts omgående. Skicka din ansökan eller en kort presentation av dig själv och din bakgrund/nätverk till ceo.chloe.bbs@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: ceo.chloe.bbs@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare De Galvez Reuterswärd, Chloé
Tidaholmsvägen 32 Lgh 1201 (visa karta
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121 48 JOHANNESHOV Arbetsplats
de Galvez Reuterswärd, Chloé Jobbnummer
10020501