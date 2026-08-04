Logistikmedarbetare med truckvana sökes till Bakers Coating
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2026-08-04
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Logistikmedarbetare med truckvana sökes till Bakers Coating
Bakers Coating är ett producerande företag i Lessebo som befinner sig i en positiv utveckling. I takt med att verksamheten växer ökar också behovet av att få rätt person på rätt plats. Nu söker vi en stabil, noggrann och ansvarstagande logistikmedarbetare som vill bli en viktig del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Arbetet är varierande och innebär att du ansvarar för att våra interna och externa transporter fungerar på ett säkert och effektivt sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Ta emot och lasta gods vid inkommande och utgående leveranser.
Köra material och gods mellan våra byggnader.
Hålla ordning på uteområdet samt vid våra in- och utlastningsplatser.
Förbereda kommande transporter och se till att rätt material finns på rätt plats.
Uppmärksamma sådant som behöver åtgärdas och ta egna initiativ för att arbetet ska fungera smidigt.
Lastning och lossning av lastbilar är en mindre del av tjänsten. En stor del av arbetet handlar om framförhållning, interna transporter och att skapa ordning och struktur runt verksamhetens materialflöden.
Tjänsten innebär stor frihet under ansvar. För rätt person finns goda möjligheter att själv planera och strukturera arbetsdagen, så länge arbetsuppgifterna sköts på ett säkert och bra sätt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Stabil, pålitlig och ansvarstagande.
Noggrann och ordningsam.
Stresstålig och kan behålla lugnet när tempot ökar.
Bra på att planera och förbereda arbetet.
Uppmärksam och kan se vad som behöver göras innan problem uppstår.
Självgående och bekväm med att ta egna initiativ.
Van vid att köra truck.
Du behöver kunna samarbeta med andra, men samtidigt trivas i en självständig roll där du själv tar ansvar för att arbetet blir utfört.
B-körkort och truckkort är ett krav.
Om Bakers Coating
Bakers Coating är ett producerande företag med verksamhet i Lessebo. Vi befinner oss i en positiv utveckling och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår produktion och organisation. Hos oss får du en viktig och självständig roll i ett företag där engagemang, ansvar och samarbete värderas högt.
Vi är i dag en mansdominerad arbetsplats och ser gärna fler kvinnliga sökande. Alla ansökningar bedöms utifrån kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande. Om vi hittar rätt kandidat kan tjänsten tillsättas omgående, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: tobbe@bakers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bakers Coating AB
(org.nr 556436-9998), https://bakerscoating.se/
Hyvelvägen 2 (visa karta
)
365 31 LESSEBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bakers Coating Kontakt
Platschef
Torbjörn Björk tobbe@bakers.se 0703631645 Jobbnummer
10020510