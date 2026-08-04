Specialpedagog/speciallärare till Skrantaskolan
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan / Speciallärarjobb / Karlskoga Visa alla speciallärarjobb i Karlskoga
2026-08-04
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Att utveckla eller utvecklas. Det är inte frågan. Hos oss är det självklart att du får göra både och: växa i din yrkesroll och samtidigt vara med och utveckla Karlskoga tillsammans med dina kollegor.
Är du nyexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor under ditt första år. Om du studerar till lärare finns det också goda förutsättningar att kombinera arbete med studier. Som lärare i Karlskoga kommuns skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli VFU-handledare eller förstelärare och vi tillämpar distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper
I vår natursköna stad händer det mycket spännande just nu. Här har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Skrantaskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i södra delen av Karlskoga. Vi har ca 350 elever. Vi som arbetar på Skrantaskolan har en kultur där vi stöttar, kompletterar och lär av varandra. Vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Här arbetar vi tillsammans för eleverna och betonar vikten av goda relationer.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i elevernas utveckling och lärande. Du kommer att arbeta med att identifiera och möta individuella behov på organisations-, grupp- och individnivå. Du coachar och leder även andra yrkesgrupper runt eleven. Genom att genomföra pedagogiska utredningar, utforma åtgärdsprogram och följa upp insatta åtgärder, säkerställer du att varje elev får det stöd och hjälp de behöver för att lyckas.
Vi kan erbjuda dig ett arbete i nära samarbete mellan elevhälsoteam och arbetslagen. Skolan har tre arbetslag, ett resursteam och ett elevhälsoteam.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda parter
• genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd
• att tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en tillgänglig god lärandelärmiljö för eleverna
• ansvara för att vara en kvalificerad samtalspartner samt handleda lärare och skolpersonal och initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
• självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
Tjänsten är en semestertjänst.Kvalifikationer
Som specialpedagog/speciallärare är det viktigt att du är trygg och stabil. Du har god samarbetsförmåga och relaterar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du kan även leda och motivera andra för att uppnå gemensamma mål liksom att skapa engagemang och delaktighet. Vi ser även att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, samt anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskola, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
• specialpedagogexamen eller speciallärarexamen
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet
• erfarenhet av att handleda lärare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Provanställning kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Värmlandsvägen 23 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Sveriges Lärare, expedition +4658662127 Jobbnummer
10020502