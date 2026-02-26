Farmaceut - Sommarvikariat
Apoteket AB / Apotekarjobb / Kungsbacka Visa alla apotekarjobb i Kungsbacka
2026-02-26
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Kungsmässan
I sommar behöver vi stärka upp teamet här på Apoteket Kungsmässan. Apoteket Kungsmässan är ett stort och fint apotek i Kungsmässans köpcentrum med 10 medarbetare. Apoteket ligger lättillgängligt med närhet till kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter i området. Det är välbesökt och har både en stor omsättning på receptsidan samt en hög egenvårdsförsäljning.
Vi är en grupp på tio medarbetare och bildar en apoteksgrupp tillsammans med apotek Åsa. Vi söker nu förstärkning i form av en farmaceut under sommaren, med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 10.00-20.00 och lördag & söndag 10.00-18.00.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Som farmaceut ansvarar du för kundmöten, receptexpedition, rådgivning och dosrullar samt bidrar till trygghet och service i varje möte.
Vi söker en farmaceut på deltid eller enligt överenskommelse, från juni till september, med eventuell möjlighet till förlängning.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel.
Vi söker dig som tar examen i sommar eller dig som redan har erfarenhet av arbete på apotek. Oavsett om du är ny i yrket eller har arbetat en tid värdesätter vi engagemang, ansvarskänsla och viljan att utvecklas.
Du som vill arbeta inom Apoteket och påbörja eller fortsätta din karriär hos oss får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, ta ansvar och bidra till en trygg och professionell kundupplevelse. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och service står i fokus.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till ditt team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
