Färgbron söker sommarvikarier
2026-03-10
Vi är nu i behov av sommarvikarier till flera av våra verksamheter och kanske är just du den vi söker?
Vilka är vi?
Vår verksamhet består av boende och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi har flera mindre enheter i både Bresätter, Söderköping och Hannäs, Åtvidaberg, där vi erbjuder individuellt anpassat stöd till de som bor hos oss och som har olika typer av psykiska funktionshinder. Vår verksamhet har sin grund i en antroposofisk människosyn och en anställning hos oss förutsätter en öppenhet i relation till dessa idéer.
Vi värnar särskilt om en trivsam boendemiljö och att skapa tydliga och förutsägbara rytmer både till vardags och för att uppmärksamma årstidernas skiftningar och högtider.
Du kan läsa mer om våra kärnvärden på vår hemsida (se nedan).
Vem är du?
Som medarbetare i vår verksamhet förväntas du planera och utföra ditt arbete på ett sätt som är i linje med de grundläggande principerna i LSS. Centrala värden är den enskildes rätt till integritet och självbestämmande. Vi ska verka för att de som bor hos oss, i så hög grad som möjligt, ska kunna leva som andra och uppleva tillvaron som meningsfull.
Utifrån detta bör du som person vara inkännande, flexibel och reflekterande. Inkännande för att kunna ta den boendes perspektiv och ge honom eller henne ett adekvat stöd. Flexibel för att kunna anpassa ditt arbetssätt utifrån den boendes dagsform och förmåga. Reflekterande för att kunna distansera dig från dina egna övertygelser om vad som är rätt och fel samt för att ge dig själv förutsättningar för att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll.
Förekommande arbetsuppgifter innefattar bland annat individuellt anpassad hjälp och stöd kring olika livsområden, hushålls- och trädgårdssysslor samt att erbjuda de som bor hos oss meningsfulla dag- och fritidsaktiviteter. Verksamheten är bemannad dygnet runt, vilket innebär att jourtjänstgöring på plats (nattetid) ingår i tjänsten. Som medarbetare hos oss är du även behjälplig vid exempelvis kontakter med myndigheter samt hälso- och sjukvården. Du utför social dokumentation enligt gällande lagstiftning samt i enlighet med verksamhetens rutiner.
Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv men också Initiativtagande med ett intresse för att utveckla och kultivera. Vi ser det som meriterande om du är utbildad inom någon av områdena omvårdnad, socialt arbete eller pedagogik. Givetvis beaktas även personlig lämplighet samt yrkesmässig erfarenhet.
Låter det som att du har kommit rätt? Då välkomnar vi dig att söka dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: arbete@fargbron.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie".
(org.nr 556563-2659)
Bresätter Ljusa Gläntan
)
614 93 SÖDERKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
