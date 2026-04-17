Färdtjänsthandläggare
2026-04-17
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning.
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga upp något nytt och samtidigt göra verklig skillnad för människors vardag?
Som färdtjänsthandläggare hos oss får du en unik möjlighet att ta en nyckelroll i ett uppdrag under utveckling. Genom en omstrukturering av arbetssättet blir du den som håller ihop och driver handläggningen av all färdtjänst inom kommunen.
Du ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut inom ramen för myndighetsutövning och arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, alltid med fokus på rättssäkerhet och brukarens behov. I rollen möter du människor i olika livssituationer, där din förmåga att skapa förtroende och göra professionella bedömningar är avgörande.
Du arbetar nära vår mottagningsfunktion och har även beröringspunkter med LSS, vilket ger dig ett brett och meningsfullt sammanhang. Samtidigt får du stor frihet att forma arbetssätt, utveckla processer och bidra till att höja kvaliteten i verksamheten.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar och som motiveras av att få påverka, utveckla och göra skillnad på riktigt.
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av handläggning enligt Lag om färdtjänst och/eller Lag om riksfärdtjänst
• God kunskap om aktuell lagstiftning och regelverk
• Förmåga att dokumentera tydligt, strukturerat och rättssäkert
• Mycket god svenska i tal och skrift
VEM ÄR DU?
Du är en person som trivs i en självständig roll där du får ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Du är strukturerad, trygg i dina beslut och har förmågan att prioritera även när tempot är högt.
Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och agerar. Samtidigt har du ett professionellt och lyhört bemötande i kontakt med andra och bidrar till ett gott samarbete i verksamheten.
MERITERANDE
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en roll med stort eget mandat, där du självständigt har drivit processer från start till mål. Har du dessutom varit med och utvecklat arbetssätt, rutiner eller nya arbetsflöden är det ett stort plus.
VI ERBJUDER
Hos oss får du inte bara ett jobb du får möjlighet att vara med och forma ett uppdrag från grunden. Du blir en del av en värderingsstyrd organisation där kvalitet, utveckling och människors behov står i centrum.
Här finns stora möjligheter att påverka, både i det dagliga arbetet och i verksamhetens långsiktiga utveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-244".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
)
245 80 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Rosén Benyahia jessica.rosen@staffanstorp.se 0709-351209
