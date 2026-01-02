Familjerådgivare
2026-01-02
Hej!Vad roligt att du är nyfiken på att jobba hos oss på Familjerådgivningen! Vi söker engagerade och kompetenta kollegor som vill vara med och stötta människor i deras nära relationer. Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet som kommunerna ansvarar för. Som familjerådgivare möter du individer och par som vill ha stöd i att hantera svårigheter eller konflikter - oavsett kön, kultur, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.Vi är ett team av familjerådgivare i Luleå och ser fram emot att välkomna nya kollegor. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. När du börjar hos oss får du introduktion, möjlighet till kollegialt stöd och kompetensutveckling - allt för att du ska känna dig trygg och inspirerad i ditt arbete. Vill du veta mer om oss och vad vi kan erbjuda? Läs mer på www.lulea.se/anstallning.
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor driver du den dagliga verksamheten och genomför ett ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet i vardagen är självständigt och du har eget behandlingsansvar, men vi stöttar varandra i teamet och har regelbunden extern handledning.Kärnuppdraget består av samtal med par eller parter i relationer, där krisbearbetning, konflikthantering och reparerande av relationer är vanligt förekommande teman. Kontakterna sker på besökarnas initiativ och samtalen bygger på terapeutisk grund.Kvalifikationer
Vi söker dig som tillsammans med oss vill driva en Familjerådgivning i framkant!Vi ser att du har:* Akademisk utbildning med minst kandidatexamen inom socialt arbete alternativt psykosocialt- eller terapeutiskt kunskapsfält* Gedigen yrkeserfarenhet av stödsamtal eller terapier med parter och/eller familjer i svåra situationer eller kriser
Vi ser det som extra meriterande om du har:*Utbildning, kunskap eller erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer
Det är även meriterande om du har: * Lämplig vidareutbildning, till exempel grundläggande psykoterapiutbildning steg 1* Utbildning i sexologi och genusvetenskap* Erfarenhet av självständigt behandlingsarbete
Som person ska du vara relationsskapande, trygg och samarbetsorienterad, samt dela Familjerådgivningens värdegrund som bottnar i mänskliga rättigheter. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering.Låter jobbet spännande? Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Inget personligt brev behövs för att ansöka till oss.
Om arbetsplatsen
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
