Familjepedagog Öppenvården
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Familjepedagog till Essunga kommun
• För dig som vill göra skillnad genom det goda bemötandet
I Essunga kommun är det goda bemötandet inte bara en värdering - det är en självklar del av vårt arbetssätt.
Vi tror att varje möte med barn, unga och deras familjer är en möjlighet att bygga tillit, skapa trygghet och bidra till positiv förändring. Nu söker vi en familjepedagog som delar vår övertygelse om att relationer är grunden för allt socialt arbete. Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning
Som familjepedagog arbetar du nära barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Du är en viktig del i vårt öppenvårdsteam och bidrar med stöd, vägledning och relationsskapande insatser. Arbetet är förebyggande och främjande, med fokus på tidiga insatser och samverkan. Samverkan sker regelbundet med skolan genom SAMBU och också från och med vårterminen 2026 genom vårt nystartade skolsociala team. Vi har även ett nära samarbete med Familjecentralen. På enheten möter och stöttar vi kommuninvånare som drabbas eller utövar våld i nära relation. I rollen kommer du även leda föräldrautbildningar, både enskilt och i grupp.
Du kommer att:
- Bemöta varje individ med respekt, värme och lyhördhet.
- Skapa och upprätthålla goda relationer som bygger på tillit och samarbete.
- Arbeta i nära dialog med familjer, skola och andra aktörer.
- Bidra till att skapa en trygg och inkluderande miljö för barn och unga.
Vi söker dig som:
- Har högskoleutbildning inom socialt arbete, pedagogik eller liknande.
- Har arbetat med målgruppen under en längre tid och har utvecklat en trygghet i att möta människor med olika bakgrund och behov.
- Har ett genuint intresse för människor och ett professionellt förhållningssätt.
- Förstår vikten av att skapa goda relationer och att bemötandet är avgörande.
- Är kommunikativ, lyhörd och trygg i mötet med människor i olika livssituationer.
Vi erbjuder:
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn, ungdomar och familjer varje dag.
- Ett arbetsklimat där det goda bemötandet är en självklar del av vår kultur.
- Ett team med engagerade och kompetenta kollegor.
- Möjlighet till kompetensutveckling, handledning och reflektionstid tillsammans med dina kollegor.
