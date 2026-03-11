Familjehemssekreterare
2026-03-11
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Enheten för barn- och familj inom individ- och familjeomsorgen i Gagnefs kommun, söker nu en familjehemssekreterare som vill ha en central roll i att skapa trygga och hållbara vardagar för barn som behöver extra stöd.
Vi befinner oss i en fas där vi vill bygga upp en trygg, stabil och hållbar arbetsgrupp och vi söker dig som vill vara en del av den resan.
Hos oss är arbetsklimatet och gemenskapen viktiga grundpelare. Vi söker därför medarbetare som förutom att bidra med sin kompetens också värdesätter samarbete, omtanke, ett gott kollegialt stöd och värnar om vår gemensamma arbetsmiljö. Tillsammans tar vi ansvar och skapar en arbetsmiljö där både barn, familjer och medarbetare kan känna sig trygga.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare i Gagnefs kommun arbetar du för att skapa trygga och hållbara vardagar för barn som behöver extra stöd. Du har löpande kontakt med familjehemmen, gör hembesök, ger stöd, handledning och vägledning i deras uppdrag. Arbetet sker i nära samarbete med barnets socialsekreterare och andra viktiga personer runt barnet, och tillsammans säkerställer ni att barnets behov alltid står i centrum.
Rollen som familjehemssekreterare är varierat och omfattar rekrytering, utredning och matchning av familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du ansvarar för avtal, ersättningar och dokumentation och följer familjerna genom hela processen, från första kontakt till långsiktigt stöd. Arbetet innebär resor i tjänsten och hembesök i olika miljöer, och du behöver kunna hantera både planerade och akuta situationer med flexibilitet och gott omdöme. Vi är mitt i omställningen till den nya socialtjänstlagen och utvecklar vårt arbete mot mer främjande och förebyggande insatser, med stöd av en projektledare. Du kommer ha tillgång till både nära arbetsledning och extern handledning. Som en del av en mindre arbetsplats får du också möjlighet att bidra till utvecklingen av familjehemsvården och stärka stödet till våra familjehem.
Du erbjuds;
- 39 timmars arbetsvecka och flextid
- Friskvårdsbidrag med 1500 kr per år
- Semesterväxling
- Extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
- För den som är anställd minst 12 månader, finns också möjlighet ett köpa ett årskort för kollektivtrafik på Dalatrafik
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer, gärna inom familjehemsvård, myndighetsutövning eller föräldrastöd. Du kommer möta människor i olika livssituationer, ofta i stunder som kräver både trygghet och lyhördhet. Rollen kräver därför att du kan stötta vuxna i deras föräldraskap även när det blir svårt och att du kan sätta gränser samtidigt som du skapar trygghet och tillit. Du är relationsskapande, analytisk och har lätt för att se helheter och prata om svåra situationer på ett respektfullt sätt. Du är trygg i dig själv och kan hantera möten med enskilda individer, familjer och grupper på ett professionellt och stabilt sätt.
Arbetet med barn och familjer kan innebära snabba förändringar och oförutsägbara situationer som kräver insatser utanför ordinarie arbetstid, vilket gör flexibilitet och problemlösningsförmåga till viktiga egenskaper i rollen. Du behöver kunna behålla lugnet när det behövs som mest och göra välgrundade bedömningar även under press. För att lyckas i rollen behöver du kunna planera, strukturera och prioritera ditt arbete så att tidsramar, lagkrav och kvalitetskrav följs. Barnperspektivet är en självklar del av ditt arbetssätt som genomsyras av ödmjukhet, förståelse och professionalism.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har god förmåga att dokumentera på ett tydligt och rättssäkert sätt. Det är meriterande om du har kunskap om NPF, psykisk ohälsa, arbete med barn från andra kulturer, rekrytering av familjehem, BBIC, Ett hem att växa i eller Lifecare, eller andra kompletterande metoder som stärker verksamhetens kompetens.
Du ska ha en svensk socionomexamen och B-körkort eftersom bilkörning förekommer i tjänsten.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
