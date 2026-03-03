Familjehemssekreterare
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Vi söker en familjehemssekreterare till familjehemsenheten. Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete tillsammans med en erfaren, engagerad och driven arbetsgrupp. Du kommer ingå i en enhet som består av barnhandläggare, familjehemssekreterare, rekryterare samt 1:e socialsekreterare och två enhetschefer. Vi har en nära arbetsledning och arbetar enligt BBiC och Signs Of Safety. Vi värnar om vårt goda arbetsklimat och stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet.
Vi är uppdelade i tre team. Ett består av rekryterare och familjehemssekreterare och två av barnhandläggare samt 1:e socialsekreterare. Barnhandläggare och familjehemssekreterare har gemensamma behandlingskonferenser, vilket ger ett nära samarbete med stort fokus på det tredelade föräldraskapet och med barnet i centrum. I och med att vi arbetar i mindre team finns det god kännedom och stöttning i varandras ärenden och medhandläggare tillsätts alltid vid behov.
I rollen som familjehemssekreterare handleder, coachar och stöttar du familjehem, utifrån det placerade barnets behov. Du kommer också att i viss utsträckning utreda nya familjehem tillsammans med rekryterare på enheten.Arbetet är till största del självständigt och resor är en del av arbetet. Vissa resor är långväga och med övernattning.
Kalmar kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners satsning Yrkesresan som är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker en kunnig, engagerad och handlingskraftig familjehemssekreterare som vill göra skillnad i familjehemsarbetet. Rollen kommer att vara flexibel, och du behöver trivas med att arbeta både i team och självständigt. Som person är du strukturerad och har förmåga att hantera komplexa och svåra ärenden. Ibland kan arbetet växla snabbt vilket förutsätter att du enkelt anpassar dig till nya situationer. Du har förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift och har ett respektfullt sätt att bemöta andra.
Det är ett krav att ha en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta som familjehemssekreterare eller någon form av familjebehandling. Har du tidigare erfarenhet av Signs of Safety och BBIC är även det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
För anställning som familjehemssekreterare krävs godkänt registerutdrag från belastningsregistret.
Vi kommer att kalla aktuella kandidater till intervju löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
