Familjebehandlare Öppenvård Barn
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-08-03
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Familjebehandlare till Öppenvård Barn, Södertälje kommun
Vill du göra skillnad för barn och familjer?
Vi söker nu en engagerad och driven familjebehandlare som vill vara med och stärka barns uppväxtvillkor och familjers möjligheter till förändring. Hos oss på Öppenvård Barn får du arbeta i en verksamhet som präglas av hög kompetens, nära samarbete och ett starkt engagemang för barnets bästa. Vi arbetar aktivt för att förhindra och förkorta placeringar samt skapa hållbara förändringar för barn och familjer. Våra insatser bygger på evidensbaserade metoder och ett systemiskt förhållningssätt.
Om verksamheten
Öppenvård Barn består av erfarna och engagerade familjebehandlare som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder stöd- och behandlingsinsatser genom bland annat FFT, Tryggare Barn, nätverksarbete och Signs of Safety. Målet är att stärka familjens egna resurser, öka tryggheten för barnen och bidra till långsiktiga positiva förändringar. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med:
• Behandlings- och förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer.
• Samtal med barn och vårdnadshavare både individuellt och tillsammans.
• Nätverksarbete och samverkan med socialsekreterare, skola, BUP och andra samverkansparter.
• Hembaserade insatser och praktiskt förändringsarbete i familjernas vardag.
• Dokumentation och uppföljning av insatser.
• Att stärka barns delaktighet och säkerställa att barnets perspektiv får genomslag i arbetet.
Vem är du?Kvalifikationer
• Är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Har erfarenhet av förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer.
• Har god förmåga att skapa relationer och motivera människor till förändring.
• Är en positiv person som bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat.
• Är trygg, flexibel och självständig samtidigt som du trivs med att samarbeta.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Har B-körkort. Dina personliga egenskaper
• Har god förmåga att skapa relationer och motivera människor till förändring.
• Är en positiv person som bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat.
• Är trygg, flexibel och självständig samtidigt som du trivs med att samarbeta.
Det är meriterande om du har:
• Steg 1-utbildning i psykoterapi.
• Erfarenhet av arbete med FFT (Functional Family Therapy).
• Erfarenhet av arbete utifrån Signs of Safety.
• Utbildning och erfarenhet av Tryggare Barn.
• Erfarenhet av nätverksarbete och samordning kring familjer med komplex problematik.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens öppenvård eller liknande verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som består av en enhetschef, tre gruppledare och tre team av familjebehandlare. Enheten präglas av engagemang, kompetens och arbetsglädje. Du får:
• Erfarna och hjälpsamma kollegor och gruppledare.
• Regelbunden handledning och metodstöd.
• Kompetensutveckling och interna utbildningar.
• Möjlighet att vara med och utveckla framtidens öppenvård för barn och familjer.
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
• Årsarbetstid.
• En introduktion inom Barn och Ungdom.
Vi är en varm och engagerad arbetsgrupp med hög kompetens och stort hjärta för uppdraget. Tillsammans arbetar vi för att barn och familjer ska få rätt stöd i rätt tid. Vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Hos oss får du kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Kontakta oss gärna om du vill veta mera innan du söker!
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Anna Hammar anna.hammar@sodertalje.se Jobbnummer
10018349