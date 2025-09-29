Familjebehandlare
2025-09-29
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter

Nu söker vi en ny kollega på öppenvården.
Nu söker vi en ny kollega på öppenvården. På enheten är vi 16 personer som arbetar med både insatser beviljade av socialsekreterare samt insatser utan individuell behovsprövning. Din inriktning kommer att vara att främst arbeta med yngre barn 0-10 år och deras familjer, men behandlingsarbete riktat mot äldre barn och vuxna utan barn är också en av dina arbetsuppgifter. Hos oss får du alltså möjlighet att arbeta med ärenden som intresserar dig lite extra men du behöver också vara öppen för att ta dig an nya utmaningar och våga gå utanför dina ramar. Det är behoven hos de kommuninvånare som behöver socialtjänstens hjälp att uppnå skälig levnadsnivå som styr.
Vi söker dig som är bra på samarbete och samspel med både medborgarna vi möter, och med interna och externa kollegor och samarbetspartners. Du har respekt och förståelse för andras proffession och funktion och ett lösningsfokuserat synsätt. Du är nyfiken på andras kunskaper och delar med dig av dina egna.
Som familjebehandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer och med andra för familjen viktiga personer. Vi arbetar efter evidensbaserade behandlingsmetoder och arbetssätt. Vi har fokus på att de individer vi arbetar med ska vara trygga på hemmaplan och formar därför våra arbetssätt utefter detta. Det förebyggande perspektivet är viktigt för oss och vi förväntar oss att du bidrar till detta. Du kommer att arbeta nära familjen, såväl med praktiskt förändringsarbete i deras hem, som behandling som utförs genom samtal hos socialtjänsten, stödgruppsverksamhet, och i samverkan med andra aktörer såsom skolan, förskola, psykiatrin med flera.
Dokumentationen görs i Journal Digital. Som medarbetare hos oss förväntas att du är aktivt deltagande i framtagande av exempelvis nya rutiner eller arbetssätt.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har någon ytterligare utbildning såsom Marte meo, Steg 1 i KBT, samspel och anknytningsmetodik, och erfarenhet av arbete med människor som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning.
Du är drivande och identifierar utvecklingsområden och tar initiativ till förbättringar utifrån uppkomna behov och krav. I ditt arbete utgår du från helheten, har god planeringsförmåga men det är inget hinder för dig att vara flexibel. Du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med de både de individer du möter i ditt arbete samt dina kollegor och andra samverkansaktörer. Du har god kännedom om dokumentation inom ditt arbetsfält och tycker att det är självklart att dokumentera ditt arbete och arbeta mot uppsatta mål och deadlines. Du har intresse och förståelse för förändringsprocesser.
Då resor i tjänsten förekommer behöver du ha B-körkort.
Urval kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279502-2025-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Öppenvård Kontakt
Enhetschef
Kristina Lembke kristina.lembke@klippan.se 0435-281 28 Jobbnummer
9531911