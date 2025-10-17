Fältsekreterare
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vill du bidra till positiv förändring för personer som behöver det allra mest? Bostad Först är en evidensbaserad arbetsmetod som fokuserar på att erbjuda en väg till bostad som den primära första åtgärden. Hos oss är metoden grunden i allt vi gör ett arbetssätt som bygger på respekt, tillit och individens egna mål.
Som fältsekreterare hos Bostad Först arbetar du både som stödutförare och med att samordna insatser med utgångspunkt i casemanager-metodiken. Det innebär att du erbjuder praktiskt och socialt stöd till deltagarna samtidigt som du samordnar vård- och stödinsatser tillsammans med andra aktörer såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällsinsatser.
Arbetet kräver stor flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar, eftersom du självständigt driver dina processer framåt och anpassar stödet utifrån varje deltagares individuella behov och mål. Du planerar, genomför och följer upp insatser på ett strukturerat sätt, samtidigt som du behåller utrymme för kreativitet och relationsskapande möten.
På bostad först tror vi på att varje individ har potential att förändra sitt liv, och vi arbetar tillsammans med våra deltagare för att hjälpa dem att uppnå sina självuttryckta mål. Målgruppen inkluderar personer med långvarig hemlöshet och komplex social problematik, ofta i samband med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. Vårt arbete bygger på starka relationer och individanpassat stöd. Att inspirera till och stärka motivationen till förändring är en grundpelare i vårt arbete.
Du arbetar främst dagtid, med nuvarande schema som omfattar ungefär en kväll i veckan samt var sjunde helg. Schemat är under översyn, mer information om detta lämnas under rekryteringsprocessen.
Hembesök är en viktig del av vårt arbete, men hur stödet utformas varierar beroende på de unika behoven hos våra deltagare. Hos oss är arbetet kreativt och skapas tillsammans med deltagarna. Det inkluderar stöd vid kontakter med myndigheter, sjukvård och en betydande andel motivationshöjande och relationsskapande aktiviteter.
Bostad Först bygger på tydliga principer, och vi söker nu en individ med intresse för metoden och dess värdegrund. Vi tror att du delar vår passion för Bostad Först och dess syfte samt tror på tillvägagångssättet. Du kommer att utgå från vårt kontor i Gamlestaden och tillhöra en arbetsgrupp med 16 kollegor som genomsyras av positiv anda och hjälpsamhet. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Grundläggande krav för tjänsten är att du är utbildad socionom, alternativt minst treårig högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska också ha ett intresse för att arbeta med vuxna med psykosocial problematik som beroende och psykisk ohälsa.
Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper för modellen bostad först samt att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer i social utsatthet.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
ÖVRIGT
Rekryteringsarbetet kommer att påbörjas under annonsering, välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Enhetschef
Joakim Hägg joakim.hagg@socialsydvast.goteborg.se Jobbnummer
9561121